  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Neuf

Dzielnica mieszkaniowa Neuf

Aszkelon, Izrael
od
$501,600
;
5
Zostawić wniosek
ID: 33755
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Północny Ogród Trzeci i ostatni kompleks powstał w dzielnicy Agamim w Ashkelon. Północny Ogród to kompleks składający się z 10 6piętrowych budynków, z których każdy zawiera tylko 15 apartamentów. Ponadto, można korzystać z ogrodu publicznego i obiektów sportowych i łatwy dostęp do miejskiego basenu i kortu tenisowego w pobliżu. Kompleks znajduje się w pobliżu różnych instytucji edukacyjnych, centrum handlowe, kompleksy rekreacyjne i rekreacyjne oraz w pobliżu głównych tras komunikacyjnych. Energia elektryczna - triphae Przygotowanie do mini centralnego klimatyzatora Interkom telewizyjny Punkty komunikacji: telefon i telewizja w każdym pokoju Przełączniki w pokojach Przygotowanie wentylatora sufitowego w pokojach Wyłącznik przy wejściu, aby włączyć i wyłączyć wszystkie światła w domu Stoper do grzejnika elektrycznego System mieszkania do monitorowania i kontroli zużycia energii elektrycznej Wysokiej jakości drzwi wewnętrzne Sklepy elektryczne, z wyłączeniem łazienek Tynk ceramiczny W 3 pokojach apartamenty - w suchych pokojach, granitowe podłogi ceramiczne 60 / 60 W apartamentach 4, 5, pokoje i apartamenty z ogrodem - w suchych pokojach podłogowych granit porcelany 80 / 80 W penthouses - pokrycia podłogowe w suchych pokojach - porcelana granit 80 / 80 (na podłogi 3- 4 sztuk) porcelany granit 100 / 100 (na podłogi 5- 6 sztuk) Taras ogrodowy W niektórych penthouses - przygotowanie jacuzzi W apartamentach i penthouses z ogrodem - gazowy punkt

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Centre ville idealement place entierement renove
Raanana, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Izrael
od
$909,150
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aszkelon, Izrael
od
$592,515
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Neuf
Aszkelon, Izrael
od
$501,600
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,02M
* Urocze małe 2 pokoje * 40m2 z mamadem * Nowoczesny i dobrze utrzymany budynek * Parking podziemny * Bliska plaża i Marina de Tel Awiw
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Dzielnica mieszkaniowa Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Raanana, Izrael
od
$1,72M
Bardzo rzadko. Pochylenie. Sąsiedztwo blisko parku. 5 pokoi z patio. Renove. Ładny ogród. Parkowanie. Bardzo cicho. Możliwość budowy 49 m2 dodatkowych
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Dzielnica mieszkaniowa Affaire exceptionnellecoup de fusil
Aszkelon, Izrael
od
$648,945
Wyjątkowy przypadek, którego nie należy przegapić agamim, mały budynek o 2 piętrach, rdj 4 p od 104 m2 + ogród o powierzchni 200 m2, piwnica i parking - Jesteś w drodze. super prosponder inwestycji lub siedlisk BUDOWANIE 2 LAT
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się