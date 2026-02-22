  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Aszdod, Izrael
od
$3,14M
;
4
Zostawić wniosek
ID: 33497
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Dream willa w Ashdod w 1 linii do morza wszystkie nowe nigdy nie zamieszkałe W niezależnej willi "Youd Zayin" na powierzchni 450 m2 (bardzo rzadkie), 320 m2 powierzchni mieszkalnej na 3 poziomach: -Pod salon z łazienką i WC -RDC, przestrzeń mieszkalna z ogromnymi oknami, kuchnia, sypialnia "mamad", łazienka, toaleta -1 piętro: 2 sypialnie, łazienka, taras i apartament z widokiem na morze taras I wreszcie dach zbudowany na tarasie solarium Plac jest wokół willi z basenem 3.80m / 9m wszystkie mozaiki Klimatyzacja VRF Okna z czarnego aluminium

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Spacieux
Jerusalem, Izrael
od
$3,07M
Dzielnica mieszkaniowa Face au lac
Aszkelon, Izrael
od
$611,325
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerusalem, Izrael
od
$589,380
Dzielnica mieszkaniowa Netanya
Netanya, Izrael
od
$721,050
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$815,100
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Aszdod, Izrael
od
$3,14M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 2 pieces avec grande terrasse rue hertzl florentine
Tel-Awiw, Izrael
od
$808,830
W samym sercu poszukiwanej dzielnicy Florentine, w ulicy w pełnej odnowy miasta i w pobliżu kawiarni, restauracji, transportu i przyszłej metra, odkryć ten apartament idealny do życia lub inwestycji. Właściwości własności • 2 sztuki • 17m2 taras zewnętrzny • 3. piętro z windą • Apartament o…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,90M
prestiżowa i ekskluzywna renowacja Gidi Bar Orian renomowanego architekta, doskonały sojusz pomiędzy nowoczesną elegancją a poszanowaniem architektonicznego dziedzictwa bulwaru. Mieszkanie 145 m2, w pełni urządzone przez samego architekta 2 eleganckie sypialnie Mamad (bezpieczny pokój) prze…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Raanana, Izrael
od
$1,18M
RAANANA - dystrykt Neve Zemer, Nowy high-end projekt w jednym z najbardziej poszukiwanych dzielnic Raanana! W high-end projektu 2 budynków 5 i 7 pięter Apartament 4 pokoje piętro 1, 92m2 + 12m2 taras z 2 miejsca parkingowe i 1 piwnica: Projekt zatwierdzenia pozwolenia Gwarancja bankowa …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się