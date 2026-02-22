Dzielnica mieszkaniowa Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Dream willa w Ashdod w 1 linii do morza wszystkie nowe nigdy nie zamieszkałe
W niezależnej willi "Youd Zayin" na powierzchni 450 m2 (bardzo rzadkie), 320 m2 powierzchni mieszkalnej na 3 poziomach:
-Pod salon z łazienką i WC
-RDC, przestrzeń mieszkalna z ogromnymi oknami, kuchnia, sypialnia "mamad", łazienka, toaleta
-1 piętro: 2 sypialnie, łazienka, taras i apartament z widokiem na morze taras
I wreszcie dach zbudowany na tarasie solarium
Plac jest wokół willi z basenem 3.80m / 9m wszystkie mozaiki
Klimatyzacja VRF
Okna z czarnego aluminium
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.