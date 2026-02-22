Dzielnica mieszkaniowa Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Rzadko na obszarze: high-end willa znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Ashdod, kilka kroków od plaży, w drugiej linii morza. Nieruchomość przeznaczona do zapewnienia komfortu, prywatności i jakości życia, idealna dla rodziny lub wyjątkowego zamieszkania. Zbudowana powierzchnia: 280 m2 na 3 poziomach Land: 320 m2 Wyposażenie: prywatny basen, poziomy wind Hojne objętości, doskonała dystrybucja przestrzeni, piękna jasność i ciche środowisko w pobliżu morza. Dom, który łączy lokalizację premium, rzadkie usługi i potencjał wzmocnienia. Dodatkowe informacje i wizyta na życzenie.