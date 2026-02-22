Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Na sprzedaż - Wspaniały Apartament 5 Pokoje w Wieży Dimri, Ashdod
Położony w prestiżowej rezydencji Dimri Tower, w samym sercu popularnej dzielnicy miasta w Ashdod, ten wspaniały 5-pokojowy apartament oferuje wyjątkową jakość życia, z widokiem na morze.
Z powierzchni 159 m2, z tarasem 15 m2, ten przestronny i jasny apartament znajduje się na 13 piętrze, oferuje niezakłócony i wspaniały widok na morze.
Charakterystyka:
Nowoczesna rezydencja z basenem i siłownią
Mamad (sejf)
Centralna klimatyzacja
Prywatny parking podziemny
Blisko wszystkich udogodnień (sklepy, szkoły, transport itp.)
Rzadka okazja w doskonałej lokalizacji, idealna dla rodziny lub wysokiej inwestycji.
Być widzianym absolutnie!
