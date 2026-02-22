  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine

Aszkelon, Izrael
od
$1,49M
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33489
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Na sprzedaż - Wspaniały Apartament 5 Pokoje w Wieży Dimri, Ashdod Położony w prestiżowej rezydencji Dimri Tower, w samym sercu popularnej dzielnicy miasta w Ashdod, ten wspaniały 5-pokojowy apartament oferuje wyjątkową jakość życia, z widokiem na morze. Z powierzchni 159 m2, z tarasem 15 m2, ten przestronny i jasny apartament znajduje się na 13 piętrze, oferuje niezakłócony i wspaniały widok na morze. Charakterystyka: Nowoczesna rezydencja z basenem i siłownią Mamad (sejf) Centralna klimatyzacja Prywatny parking podziemny Blisko wszystkich udogodnień (sklepy, szkoły, transport itp.) Rzadka okazja w doskonałej lokalizacji, idealna dla rodziny lub wysokiej inwestycji. Być widzianym absolutnie!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Hadera, Izrael
od
$686,565
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Raanana, Izrael
od
$987,525
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Jerozolima, Izrael
od
$1,818
Dzielnica mieszkaniowa 35 pieces a tel aviv proche de la plage et du parc ayarkon
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,04M
Dzielnica mieszkaniowa Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aszdod, Izrael
od
$1,99M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Aszkelon, Izrael
od
$1,49M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Dzielnica mieszkaniowa Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,98M
Na sprzedaż wyłącznie W nowej dzielnicy północnej W prestiżowej wieży Nehardea Na 11 piętrze, otwarty i zielony widok Twarzą do ulicy 4.5 pokój apartament z dużym wspólnym obszarem 127,6 m2 + 12 m2 słonecznego tarasu Mieszkanie jest potrójnie klimatyzowane. Bardzo jasne i ciche Zawiera łazie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Propriete dexception a old jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,51M
Ta nieruchomość w Old Jaffa oferuje niezwykłą okazję zarówno do użytku mieszkalnego i handlowego. Położony w bezpośrednim sąsiedztwie znanych atrakcji, takich jak galerie sztuki, sklepy, kawiarnie, restauracje, historyczny port Jaffa, nad morzem i tętniącym życiem rynkiem pcheł, oferuje niez…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse duplex a vendre rue king georges a 2 pas du shouk hacarmel
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,10M
Tylko kilka kroków od Shouk HaCarmel, Shenkin Street, Rothschild Boulevard i 5 minut spacerem od plaży ten unikalny dwupoziomowy penthouse znajduje się w całkowicie odnowionej ulicy, w nowym budynku butikowym z zachowaną architekturą, na piątym piętrze z windą. Główne cechy Powierzchnia mie…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się