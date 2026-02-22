Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie na parterze w Ashdod Położony w cichej i dobrze utrzymanej rezydencji, w pobliżu parków, szkół, synagogi i sklepów, ten 4-pokojowy apartament został całkowicie odnowiony z smakiem i jakości materiałów. Oferuje powierzchnię mieszkalną 138 m2 uzupełnioną pięknym prywatnym ogrodem 102 m2 z pergolą, idealny na chwile relaksu z rodziną. Rzadki i poszukiwany majątek, idealny dla rodziny pragnącej połączyć komfort, przestrzeń i jakość życia. Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, prosimy o kontakt.