Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Na sprzedaż - 4 pokojowe mieszkanie na parterze w Ashdod
Położony w cichej i dobrze utrzymanej rezydencji, w pobliżu parków, szkół, synagogi i sklepów, ten 4-pokojowy apartament został całkowicie odnowiony z smakiem i jakości materiałów.
Oferuje powierzchnię mieszkalną 138 m2 uzupełnioną pięknym prywatnym ogrodem 102 m2 z pergolą, idealny na chwile relaksu z rodziną.
Rzadki i poszukiwany majątek, idealny dla rodziny pragnącej połączyć komfort, przestrzeń i jakość życia.
Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę, prosimy o kontakt.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
