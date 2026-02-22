  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire

Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire

Aszkelon, Izrael
od
$511,005
;
10
Zostawić wniosek
ID: 33733
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
piękne 4 pokoje w małym budynku w centrum w dzielnicy neve adarim, 3 piętro na 5, taras soucca, nie przegapić

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement dans un immeuble neuf etage haut avec vue
Bat Jam, Izrael
od
$906,015
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$1,44M
Dzielnica mieszkaniowa Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur guivat shaoul
Jerozolima, Izrael
od
$3,555
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
Dzielnica mieszkaniowa Bel appartement
Jerozolima, Izrael
od
$1,74M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Tres bonne affaire
Aszkelon, Izrael
od
$511,005
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Nowy na ekskluzywną sprzedaż! 9 Sderot Street Ben Zion Żywa centralna aleja, blisko centrów kulturalnych i rekreacyjnych oraz tramwajów. Piękne 3 pokojowe mieszkanie, pełne uroku i jasne. Powierzchnia około 82 m2 Wystawa z 3 stron Wysokie pułapy 3. piętro (brak windy) Tylna strona i cisza Pa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,29M
Na sprzedaż - 3-pokojowe mieszkanie z widokiem na morze Tour Frishman Powierzchnia: 91 m2 + taras: 12 m2 Piętro: 11, północny wschód (widok na morze) Części: • Przestronny salon • Bezpieczny pokój (Mamad) • Apartament z łazienką Totalne łazienki: 2 Parking: Tak Piwnica: 12 m2 W wieży, sala…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Dzielnica mieszkaniowa Top affaire
Jerozolima, Izrael
od
$1,30M
Doskonała oferta w nowym budynku Blisko lekkiego tramwaju, z pięknym widokiem Piękny taras Blisko wszystkich sklepów To okazja, by nikt jej nie przegapił!
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się