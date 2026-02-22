  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf

Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf

Aszkelon, Izrael
od
$595,650
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33886
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aszkelon, Izrael
od
$479,655
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de style europeen au coeur de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,49M
Dzielnica mieszkaniowa Mini penthouse 5 pieces face a la mer immeuble boutique
Aszkelon, Izrael
od
$862,125
Dzielnica mieszkaniowa Beau potentiel au centre de nahariya
Nahariya, Izrael
od
$395,010
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Dans un immeuble neuf
Aszkelon, Izrael
od
$595,650
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Dzielnica mieszkaniowa Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Awiw, Izrael
od
$4,00M
Ta wyjątkowa nieruchomość jest unikalną mieszanką historii, luksusu i kultury. Położony w wiekowym budynku Osmana, w samym sercu starego miasta Jaffa, został przekształcony w prywatną rezydencję w stylu marokańskim, łącząc znakomicie etniczny urok i oryginalne elementy architektoniczne regio…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Dzielnica mieszkaniowa Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,11M
Luksusowy duplex na Old North! W idealnym miejscu na Starej Północy, na północnym końcu ulicy Sokolov, kilka kroków od parku, portu, kawiarni, restauracji i transportu publicznego - piękne 4-pokojowe duplex na sprzedaż! 100 m2 powierzchni mieszkalnej + duży taras słoneczny Piętro wejściowe…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Dzielnica mieszkaniowa Charmant appartement de 4 pieces au bord du quartier park a un prix tres attractif
Hadera, Izrael
od
$611,325
BZH RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywny uroczy 4 pokojowe mieszkanie, w budynku z kamienia marmurowego, całkowicie odnowiony! Charakterystyka: - 4 ostatnie pokoje, jasne o 90m2, - Odnowiona kuchnia, - Ładna przestrzeń życiowa, - 2 małe, słoneczne tarasy skierowane na…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się