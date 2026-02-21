  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent

Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent

Aszkelon, Izrael
od
$589,380
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33822
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Tres grand centre raanana immeuble recent
Raanana, Izrael
od
$1,09M
Dzielnica mieszkaniowa Du 3p au penthouse avec prix de pre sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Izrael
od
$457,710
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique appartement meuble centre ville
Jerozolima, Izrael
od
$3,762
Dzielnica mieszkaniowa Un beau 4 pieces rue elie cohen face au part
Aszkelon, Izrael
od
$485,925
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aszkelon, Izrael
od
$589,380
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Dzielnica mieszkaniowa Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,03M
Na sprzedaż - wspaniały odnowiony apartament 5 pokoi (105 m2 netto) z pięknym tarasem 20 m2, na drugim piętrze dobrze utrzymanego budynku, bez windy. Apartament wyróżnia się jasnością, spokojem i doskonałym rozdziałem przestrzeni: przyjemny salon, nowoczesna kuchnia, apartament rodzicielski …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Dzielnica mieszkaniowa Appartement dexception
Jerusalem, Izrael
od
$1,29M
Wyjątkowy apartament w Mekor Haim, w pobliżu Baka i Emek Refaim Położony u podnóża parku Hamesila, w nowym i ekskluzywnym budynku butikowym (z eleganckim lobby, winda Shabbat i podziemny parking). Apartament 4 pokoje 93m2 plus balkon 9m2, gdzie każdy szczegół został starannie przemyślany. …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Dzielnica mieszkaniowa Maison a vendre a jerusalem talbye
Jerusalem, Izrael
od
$14,42M
Indywidualny dom w samym sercu Jerozolimy, położony w bardzo prestiżowej okolicy 9 sztuk 4 łazienki 5 toalet 517 m2 Bezpieczne schronienie (Mamad) i przechowywanie Ogród 310 m2 Wysokie wysokości sufitu Przestronne i jasne
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się