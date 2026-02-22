  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe 4 pieces en plein coeur dashdod rue rogozin

Aszdod, Izrael
od
$830,775
;
9
ID: 33491
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Français Français
DLA SPRZEDAŻY - 4 pokoje w samym sercu Ashdod - Rue Rogozin W niedawnej i popularnej rezydencji, odkryj ten piękny 4-pokojowy apartament idealnie położony na głównej i centralnej ulicy Ashdod. O powierzchni 122 m2 + 14 m2 tarasu, znajduje się na 1 piętrze z 4 windami, w tym z Shabbat. Apartament posiada również: Miejsce parkingowe Klimatyzacja Pozwolić na lekkie odświeżenie, co wyjaśnia jego wyjątkową cenę: 2.650,000, zamiast 3.000.000. Rzadka okazja w centralnej okolicy, w pobliżu wszystkich udogodnień, sklepów, szkół i transportu. Skontaktuj się z nami, aby zorganizować wizytę!

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
