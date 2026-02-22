Dzielnica mieszkaniowa Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

  1. Realting.com
Aszdod, Izrael
$1,65M
ID: 33501
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  Kraj
    Izrael
  Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Majestic 5 pokoi przekształconych w 4 Ashdod "Mar", wysoki stojący, wysokie piętro, widok na morze i "Gan Hair". Residence "Le Deauville", z 4 windami, naprzeciwko teatru i ratusza, 5 minut spacerem od plaży, 1 minuty od kawiarni, restauracji centrów handlowych, środków transportu!!!!! Najlepsza lokalizacja w mieście!

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

