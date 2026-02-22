Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Na sprzedaż - 5 pokojowe mieszkanie w nowej rezydencji, Hadekel Street, naprzeciwko morza
Położony w niedawnej i bezpiecznej rezydencji z strażnikiem, ten przestronny apartament 5-pokojowy oferuje idealne środowisko życia z widokiem na morze.
Mieszkanie jest nowe, jasne i dobrze urządzone. Zawiera mamad (sejf), wbudowaną klimatyzację, prywatny parking podziemny, a także nowoczesne i komfortowe udogodnienia.
Pitch z wyboru, w pobliżu plaży, sklepy, szkoły i transport.
To rzadka okazja do życia w jednym z najlepszych miejsc w Ashdod.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.