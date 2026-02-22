  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Aszdod, Izrael
$1,13M
10
ID: 33488
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Na sprzedaż - 5 pokojowe mieszkanie w nowej rezydencji, Hadekel Street, naprzeciwko morza Położony w niedawnej i bezpiecznej rezydencji z strażnikiem, ten przestronny apartament 5-pokojowy oferuje idealne środowisko życia z widokiem na morze. Mieszkanie jest nowe, jasne i dobrze urządzone. Zawiera mamad (sejf), wbudowaną klimatyzację, prywatny parking podziemny, a także nowoczesne i komfortowe udogodnienia. Pitch z wyboru, w pobliżu plaży, sklepy, szkoły i transport. To rzadka okazja do życia w jednym z najlepszych miejsc w Ashdod.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aszdod, Izrael
od
$1,13M
