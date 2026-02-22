  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Aszdod, Izrael
$689,700
ID: 33672
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Na sprzedaż w Ashdod: Prawdziwa strzelba! 4 pokojowe mieszkanie - 128 m2 z balkonem 10 m2 oferuje całkowicie niezakłócony widok na park, bez vis- à-vis. Znajduje się w poszukiwanej rezydencji 8 pięter, z 2 windami w tym windą Szabat, apartament posiada klimatyzację, prywatny parking i wejście natychmiast dostępne. Strategiczne położenie, blisko wszystkich udogodnień. Wyświetlana cena: 2 500 000 Rzadki przypadek na rynku, który ma zostać niezwłocznie przejęty.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

