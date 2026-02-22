Dzielnica mieszkaniowa A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod

Odkryj ten piękny apartament położony na bulwarze Tel Hai w Ashdod, oferując wyjątkowe środowisko życia i rzadki potencjał na rynku. ✔️ 3 jasne pokoje ✔️ Wyjątkowy taras o powierzchni 100 m2 z widokiem na bulwar ✔️ 2 sypialnie w tym bezpieczny pokój (Mamad) ✔️ 2 prysznice i 2 toalety - optymalny komfort dla całej rodziny ✔️ Prywatna piwnica ✔️ Parking prywatny ✔️ Wpis natychmiastowy Idealnie położony w pobliżu sklepów, synagogi, autobusów i usług, ten apartament cieszy się doskonałą lokalizacją i jest okazją, aby nie być pominięty.