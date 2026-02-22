  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer

Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer

Aszkelon, Izrael
od
$793,155
10
ID: 33881
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Dzielnica mieszkaniowa A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aszdod, Izrael
od
$1,975
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf 4 pieces avec terrasse proche du dizengoff center
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,16M
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ashdod, Izrael
od
$1,07M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,12M
Dzielnica mieszkaniowa Proche de la mer
Aszkelon, Izrael
od
$793,155
Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Dzielnica mieszkaniowa Locaux de bureaux a louer talpiot rue hauman
Jerusalem, Izrael
od
$2,665
W dynamicznej dzielnicy Talpiot, w samym sercu centrum biznesowego Jerozolimy, odkryj nowoczesne biura o powierzchni 180 m2, podzielone na 7 niezależnych miejsc pracy i duży pokój spotkań. Położony na 1 piętrze z windą, pokoje te wyposażone są również w prywatny balkon. Idealny dla firmy szu…
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$4,67M
Niezależna pierwsza linia sprzedaży Villa Twarzą do morza w Ashdod Adres: Ashdod, Izrael Odkryj tę wyjątkową willę przed Morzem Śródziemnym, oferując unikalne środowisko życia łączące luksus, komfort i nowoczesność. Idealnie położony w Ashdod, ta prestiżowa nieruchomość oferuje nieporównyw…
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Dzielnica mieszkaniowa Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aszdod, Izrael
od
$391,875
Wielka sprawa przy plaży w Ashdod: Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji Ashdod Beach, linia frontu na Tayelet, z widokiem na morze. Na 6 piętrze z dwoma windami, apartament ten oferuje balkon z widokiem na morze i idealny układ: wejście do jasnego salonu, aneks kuchenny, sypialnia z prysznic…
