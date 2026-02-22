  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer

Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer

Aszkelon, Izrael
od
$391,875
;
9
Zostawić wniosek
ID: 33704
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
na przystani Ashkelon, w budynku Ferreron, 50 metrów od morza, mieszkanie 2 pokoje w rezydencji z basenem bardzo dobry produkt do inwestycji lub stopy gruntu

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate
Aszdod, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa Holyland bait vagan jersalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,58M
Dzielnica mieszkaniowa Dans un bel immeuble vue sur la mer entierement meuble
Aszkelon, Izrael
od
$617,595
Dzielnica mieszkaniowa Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Jerusalem, Izrael
od
$1,19M
Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces de haute voltige dans immeuble prestigieux centre ville jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$2,195
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A 50 m du bord de mer
Aszkelon, Izrael
od
$391,875
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Dzielnica mieszkaniowa Au centre
Jerozolima, Izrael
od
$899,745
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Dzielnica mieszkaniowa A 50 metres du lac
Aszkelon, Izrael
od
$561,165
w obszarze agamim 50 metrów od jeziora, w pięknym budynku niedawno apartament 4 pokoje przestronne i zainwestowane w sąsiednią piwnicę,
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Dzielnica mieszkaniowa Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Raanana, Izrael
od
$1,75M
W centrum Raanana. Dwupoziomowe mieszkanie na trzecim piętrze. Salon Immense. Typowe mieszkanie, dużo uroku. Widok na park. Street prosi o wiele. Parkowanie
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się