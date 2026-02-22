Dzielnica mieszkaniowa A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Rzadki na rynku: znakomita niezależna willa zbudowana na działce 315 m2, oferująca 270 m2 powierzchni mieszkalnej rozłożonej na trzy poziomy (podglebia, parter i pierwsze piętro).
Posiada duży jasny salon, przestronną kuchnię, kilka komfortowych pokoi i piękne obszary mieszkalne. Na zewnątrz duży taras z prywatnym basenem 8 metrów przez 3, a także prywatny parking.
Położony w cichej i poszukiwanej dzielnicy mieszkalnej, zaledwie kilka minut jazdy od plaży, sklepów i głównych osi miasta.
Wyjątkowa cena, znacznie poniżej rynku (przyczyna rodzinna): tylko 7,100.000 (około 1,8 mln euro).
To rzadka okazja, by nie przegapić życia lub inwestowania w wysokiej jakości środowisko w Ashdod.
Lokalizacja na mapie
Aszdod, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.