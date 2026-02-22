  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa A la city appartement 4 chambres

Dzielnica mieszkaniowa A la city appartement 4 chambres

Aszkelon, Izrael
od
$551,760
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33793
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Edukacja
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Renove
Aszkelon, Izrael
od
$404,415
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 pieces centre ville
Nahariya, Izrael
od
$485,925
Dzielnica mieszkaniowa Baka
Jerusalem, Izrael
od
$843,315
Dzielnica mieszkaniowa Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,25M
Dzielnica mieszkaniowa A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,49M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A la city appartement 4 chambres
Aszkelon, Izrael
od
$551,760
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Dzielnica mieszkaniowa A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Położony w cichej ulicy o charakterze europejskim, między Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim i nabrzeża morskiego (300 m). Popularny obszar z treed aleje, kawiarnie, sklepy i duch wsi. Pieszo: plaże, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, restauracje, przyszłe tramwaje. O 70 m2 na 1 piętrze z otwartym…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Dzielnica mieszkaniowa A vendre 3 pieces rue mendele a 1 min de la plage
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,22M
Apartament ten położony jest na Mendeli Street, jednym z najpopularniejszych adresów Tel Awiwu, zaledwie kilka kroków od plaży, prestiżowych hoteli, kawiarni i rozrywki w centrum miasta, a jednocześnie oferuje ciche zakwaterowanie. To jest jasne 3 pokojowe mieszkanie 70 m2, znajduje się na …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się