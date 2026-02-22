  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin

Aszkelon, Izrael
od
$768,075
;
9
ID: 33880
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Opportunite dun appartement avec un excellent potentiel damelioration tama 38 signe au coeur du quartier ramat eshkol entierement renove
Jerozolima, Izrael
od
$1,21M
Dzielnica mieszkaniowa 5 pcs exceptionnel
Aszkelon, Izrael
od
$642,675
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aszkelon, Izrael
od
$714,780
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations calme clair dans un bel immeuble dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand haut standing investi luxueux magnifique proche de l
Bat Jam, Izrael
od
$1,56M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Grand jardin
Aszkelon, Izrael
od
$768,075
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,52M
Beautiful 3- room Duplex z tarasem - Bofrachehov / Ben Yehuda • Duplex 3 pokoje • 2 sypialnie • 2 pokoje prysznicowe • 5 piętro z windą • 70 m2 + 20 m2 taras • Widok na morze Przewodniczący Cena: 4,850,000 Opłaty współwłasności: 300 / miesiąc
Agencja
Immobilier.co.il
Jerozolima, Izrael
od
$548,625
Agencja
Immobilier.co.il
Aszkelon, Izrael
od
$721,050
Sublimowany 4 sztuki ostatni budynek na Barnea zmiana nazwy promotora widok na morze wysoki poziom
Agencja
Immobilier.co.il
