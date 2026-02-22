  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszkelon
  4. Dzielnica mieszkaniowa Coup de fusil

Aszkelon, Izrael
od
$595,650
;
10
ID: 33734
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszkelon

O kompleksie

wyjątkowy biznes do przejęcia!! w nowym rejonie Agamim. w małym budynku 5 pięter, rdj 4 pokoje 100 m2 powierzchni mieszkalnej + 50m2 ogród. Amerykańska kuchnia, elektrycyt ia, sypialnia z łazienką i garderobą, klimatyzacja centralise, parking. Proszę natychmiast wejść. bardzo dobry produkt dla siedlisk i inwestycji. Do konfiskaty!

Lokalizacja na mapie

Aszkelon, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Rekreacja

