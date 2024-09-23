  1. Realting.com
  Apart hotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Apart hotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Ordu Caddesi, Turquía
de
$450,000
ID: 27454
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/8/25

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Para inversores:

Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.

Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, y es parte integral del acuerdo.
Esto significa que no perderás el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y tus ingresos están garantizados.

¡Apartamentos totalmente amueblados!
Dos apartamentos 2+1 & 1+1 para 450.000 USD están en venta para obtener la Ciudadanía Turca.

Gestionado por - Ascott Hotels & Serviced Apartments

El complejo se encuentra casi en el cruce de tres distritos, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, el distrito de negocios de Basın Ekspres, a 5 minutos en coche de la línea Metrobus de la carretera principal E5 y TEM.

El complejo cuenta con 2 bloques, que se combinan entre sí y se encuentran en un territorio de 29.962 m2, 17 plantas junto con aparcamiento subterráneo, un total de 167 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 3 + 1 y una zona de 81 y 1 a 234 m2, así como 7 locales comerciales.

La ubicación central es un excelente factor para que los inversores inviertan en este proyecto, dado el alto alquiler y el segmento popular.

La zona se caracteriza por la infraestructura urbana desarrollada, la presencia de instituciones educativas públicas y privadas.

Finalización de la construcción: Diciembre 2025.

Infraestructura:

  • Sauna y Hamam
  • Piscina cubierta
  • Sala de fitness
  • Playgrounds
  • Zona de paseo con jardín verde
  • Estacionamiento interior
  • Cómoda zona ajardinada
  • Vigilancia de vídeo 7/24

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Ordu Caddesi, Turquía

Reseña en vídeo de apart - hotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

