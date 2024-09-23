Apart hotel Two apartments 2+1 and 1+1 in a hotel complex with a guaranteed income of USD 31,500 per year!

Para inversores:
Ingresos garantizados de alquiler del 7% anual - de 31.500 USD por año.
Esta condición se especifica inicialmente en el acuerdo de compra y venta, y es parte integral del acuerdo.
Esto significa que no perderás el dinero invertido bajo ninguna circunstancia, y tus ingresos están garantizados.
¡Apartamentos totalmente amueblados!
Dos apartamentos 2+1 & 1+1 para 450.000 USD están en venta para obtener la Ciudadanía Turca.
Gestionado por - Ascott Hotels & Serviced Apartments
El complejo se encuentra casi en el cruce de tres distritos, Kucukcekmece, Bahcelievler, Bakirkoy, el distrito de negocios de Basın Ekspres, a 5 minutos en coche de la línea Metrobus de la carretera principal E5 y TEM.
El complejo cuenta con 2 bloques, que se combinan entre sí y se encuentran en un territorio de 29.962 m2, 17 plantas junto con aparcamiento subterráneo, un total de 167 apartamentos de varios diseños de 1 + 1 a 3 + 1 y una zona de 81 y 1 a 234 m2, así como 7 locales comerciales.
La ubicación central es un excelente factor para que los inversores inviertan en este proyecto, dado el alto alquiler y el segmento popular.
La zona se caracteriza por la infraestructura urbana desarrollada, la presencia de instituciones educativas públicas y privadas.
Finalización de la construcción: Diciembre 2025.
Infraestructura:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.