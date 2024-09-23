  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Besiktas
  4. Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş

Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş

Besiktas, Turquía
de
$1,35M
;
17
Dejar una solicitud
ID: 27910
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Besiktas

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Inmuebles con vistas al mar cerca del mar en İstanbul Beşiktaş

Los inmuebles de un proyecto destacan por su ventajosa ubicación. Beşiktaş se encuentra en el lado europeo de Estambul y atrae la atención de las vistas del Bósforo. Además, 15 Temmuz Şehitler puente se encuentra en la zona.

El Inmueble en venta en Estambul Beşiktaş está a poca distancia de las necesidades diarias y justo en frente de las paradas de transporte público. El inmueble está a 100 m del parque Abbasağa, a 250 m de la Universidad Técnica Yıldız, a 300 m de la plaza Beşiktaş, a 400 m del hotel Conrad, a 500 m del hospital estatal Sait Çiftçi, a 650 m de la playa, a 1 km del parque Yıldız, a 1,4 km del centro Zorlu, a 1,6 km del palacio Dolmabahçe, a 2,1 km de Ortaköy, a 3 km del puente 15 Temmuz Şehitler y a 42 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto residencial de lujo consta de un total de 293 apartamentos en 10 bloques de 6 plantas situados en un terreno de 17.650 m2. El proyecto es rico en instalaciones sociales, como una piscina cubierta y al aire libre, baño turco, sauna, SPA, gimnasio, bar de vitaminas, senderos para caminar, camelias, piscina para niños, parques infantiles, aparcamiento cubierto, servicio de seguridad 24/7 y cámaras de seguridad.

Los inmuebles disponen de cocina independiente, balcón y baño privado. El inmueble está equipado con ricas características como una puerta de acero, un sistema de hogar inteligente, electrodomésticos de cocina, revestimientos de superficies laminadas y cerámicas, una cabina de ducha, ventanas de PVC con doble acristalamiento y puertas de balcón.


IST-01059

Localización en el mapa

Besiktas, Turquía
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Low-rise residence with swimming pools at 400 meters from the sea, Bodrum, Turkey
Dagbelen, Turquía
de
$631,563
Complejo residencial
Zeytinburnu, Turquía
de
$299,000
Complejo residencial New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turquía
de
$571,037
Complejo residencial New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquía
de
$586,955
Complejo residencial Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Turquía
de
$1,50M
Está viendo
Piso en edificio nuevo Propiedades inmobiliarias con estilo con vistas al mar en Estambul Beşiktaş
Besiktas, Turquía
de
$1,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Barrio residencial 3 Bedroom Apartments with Seperate Kitchen in Alanya Oba
Oba, Turquía
de
$128,128
Estos apartamentos de 3 dormitorios ubicados en el jardín verde naranja de Oba, Alanya, encontramos este nuevo desarrollo de 65 apartamentos espaciosos, tranquilos y de lujo en venta. Este desarrollo está tan cerca del hospital, el centro comercial y el centro de la ciudad está a solo 5 minu…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Mostrar todo Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Barrio residencial 2+1 APARTMENT , CLOSE TO THE BEACH IN PAYALLAR,ALANYA
Alanya, Turquía
de
$134,534
¡Este apartamento está a solo 100 metros de la playa! Hay dos dormitorios y una sala de estar con cocina en el apartamento. El edificio es antiguo pero ciertamente está bien cuidado. Está a la venta con muebles. Hay un baño adentro y un balcón y El apartamento tiene 115 m2. Como puedes ver e…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Mostrar todo Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Complejo residencial Furnished apartment 1+1 to 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.
Oba, Turquía
de
$174,136
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos amueblados en venta en Victory Garden complejo Oba:Un dormitorio (1+1) con una superficie de 58 m2 - 155.000 EURDos dormitorios (2+1) con una superficie de 110 m2 - 230.000 EURVictory Garden Oba es un nuevo complejo residencial de CLASS con todas las comodidades, situado en la p…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones