Piso en edificio nuevo Apartamentos con Jacuzzi Independiente y Vistas al Bósforo en Beşiktaş

Apartamentos con Vistas al Bósforo, Gran Balcón y 500 Metros a Akmerkez en Beşiktaş, Istanbul

Los apartamentos en venta están situados en el distrito de Levent de Beşiktaş. Levent es el centro financiero de Istanbul y es una de las zonas de mayor valor de la tierra de Istanbul con su alto tráfico humano diario. La zona atrae la atención con su costa, exclusivos centros comerciales, cafés y restaurantes con vistas al Bósforo, lugares de entretenimiento y escuelas que imparten educación en lenguas extranjeras.

El exclusivo proyecto con jacuzzi privado en la terraza se encuentra a poca distancia de las necesidades diarias, a 200 metros de paradas de autobús, a 350 metros de la estación de metro de Nispetiye, a 500 metros de Akmerkez, uno de los centros comerciales más exclusivos de Istanbul, a 1,8 km de la parada de metrobús, a 1,9 km del hotel Raffles Istanbul, a 2 km del Zorlu Center, a 2,5 km de la playa de Bebek, a 5,4 km de la plaza Beşiktaş y a 37,9 km del aeropuerto de Istanbul.

El proyecto, que cuenta con apartamentos con vistas al Bósforo y balcones con jacuzzi privado, tiene una superficie de terreno de 2300 m². El proyecto consta de un solo bloque y 14 plantas. En el proyecto hay 77 unidades independientes de 1 dormitorio a 3 dormitorios. Algunos de los apartamentos del proyecto tienen jacuzzi privado en el balcón y ofrecen vistas panorámicas de Istanbul en un entorno tranquilo y moderno. El proyecto, que cuenta con unas instalaciones sociales muy ricas, incluye elementos como una piscina al aire libre que puede cerrarse en su cubierta, gimnasio, zona de recreo, sistema de calefacción por suelo radiante, sauna, aparcamiento de 5 plantas, zonas de juegos infantiles, ascensor, sistema de refrigeración VFR, servicio de seguridad 24/7 y cámaras de seguridad. El proyecto también ofrece apartamentos con cocina abierta y opciones de baño en suite.

Los apartamentos en venta en Istanbul están equipados con un juego de cocina integrada de 5 fuegos que incluye horno, campana, fogones, lavavajillas y frigorífico. También cuentan con ricas características como puerta de acero, sistema de hogar inteligente, revestimientos de superficies laminadas y cerámicas, cabina de ducha, ventanas de PVC con doble acristalamiento y puertas balconeras.

IST-01642