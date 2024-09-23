Piso en edificio nuevo Amplios Apartamentos a 1,4 Km del Puerto Deportivo en Estambul

  1. Realting.com
Beylikduzu, Turquía
$388,485
30
ID: 27786
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Beylikduzu

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    4

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Amplios apartamentos en venta cerca de la Marina en Estambul Beylikdüzü

Amplios apartamentos están situados en el barrio de Kavaklı en Beylikdüzü, Estambul. Beylikdüzü está siendo valorado día a día con nuevos proyectos, puerto deportivo de nueva construcción, y centros comerciales. La región representa la nueva cara urbanizada planificada de Estambul.

Apartamentos en venta en Beylikdüzü Estambul están a poca distancia de las necesidades diarias. Está a 900 m del Centro Cultural Özgecan Aslan, a 1 km del Hospital Internacional, a 1,4 km del puerto deportivo de Estambul Oeste, a 1,7 km del puerto de Ambarlı, a 2,8 km del Hospital Internacional Birinci, a 3,5 km del Colegio Beykent Okyanus, a 6,2 km del centro comercial Marmara Park, a 7,5 km del centro comercial Torium y a 49 km del aeropuerto de Estambul.

El proyecto de arquitectura horizontal consta de 4 bloques y 56 apartamentos en total. El proyecto está construido en un terreno de 5000 m2. El proyecto cuenta con camelia, amplios jardines con árboles frutales, piscina cubierta y al aire libre, baño turco, gimnasio, parque infantil, cafeterías, aparcamiento cubierto, seguridad 24 horas y cámara de seguridad.

Los apartamentos de lujo disponen de salón, dormitorio, cocina, baño y balcón. El número de habitaciones, los tipos de cocina y las opciones de baño varían según el tipo de apartamento. Los apartamentos tienen puerta exterior de acero, armarios de cocina, electrodomésticos integrados, suelo laminado y cerámico, cabina de ducha, puertas de balcón y ventanas revestidas de PVC.


IST-01644

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud

