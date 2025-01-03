  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Monforte del Cid
  4. Wohnung in einem Neubau Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid

Wohnung in einem Neubau Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid

Monforte del Cid, Spanien
von
$329,624
;
27
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27841
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Dorf
    Monforte del Cid

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Preisgünstige 3-Schlafzimmer Golf Wohnungen in Monforte del Cid

Die Apartments liegen nur wenige Meter vom Golfplatz in Monforte del Cid entfernt. Monforte del Cid ist eine kleine Stadt in der Provinz Alicante, in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Sie ist seit prähistorischen Zeiten bewohnt, und verschiedene archäologische Fundstätten in der Umgebung zeugen von ihrer langen Geschichte. Sie wurde von verschiedenen Kulturen beeinflusst, unter anderem von den Römern und Mauren. Monforte del Cid hat sich seinen traditionellen spanischen Charme mit engen Gassen, weiß getünchten Gebäuden und einer entspannten Atmosphäre bewahrt, wie sie für viele spanische Städte typisch ist. Das ganze Jahr über werden verschiedene lokale Feste gefeiert, zu denen oft traditionelle Musik, Tanz und Gastronomie gehören. Obwohl Monforte del Cid relativ klein ist, hat es einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Kirche Santiago Apóstol ist mit ihrer unverwechselbaren Architektur ein bemerkenswertes Wahrzeichen. Die Stadt bietet auch schöne Ausblicke auf die umliegende Landschaft, insbesondere auf die nahe gelegenen Bergketten. Insgesamt ist Monforte del Cid eine charmante spanische Stadt mit reicher Geschichte, traditioneller Architektur und einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn, die dem Besucher einen Einblick in das authentische spanische Leben abseits des Trubels der Großstädte bietet.

Die Wohnungen zum Verkauf in Monforte del Cid sind so optimal gelegen, dass sie nur wenige Gehminuten vom Golfplatz und der Magno Internationalen Schule entfernt sind. Sie sind auch 6 km vom Stadtzentrum von Monforte del Cid, 15 km vom Stadtzentrum von Elche, 17 km vom Stadtzentrum von Alicante und vom Strand und nur 21,3 km vom internationalen Flughafen von Alicante entfernt.

Diese Wohnanlage verfügt über einen großen Gemeinschaftspool, üppige Gärten und einen Parkplatz.

Die Wohnungen verfügen über drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Alle Wohnungen werden mit komplett eingerichteten Küchen geliefert, die mit Cerankochfeld, Dunstabzugshaube und Backofen ausgestattet sind. Außerdem verfügen sie über eine Klimaanlage mit Wärmepumpe, aerothermisches Warmwasser, glatte weiße Farbe an Wänden und Decken, PVC-Türen und -Fenster mit Doppelverglasung sowie Einbauschränke in den Schlafzimmern. Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über einen Garten, die Maisonette-Wohnungen über große Terrassen.


ALC-00947

Standort auf der Karte

Monforte del Cid, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage BREEZE, smell the scents of the Mediterranean
Finestrat, Spanien
von
$260,822
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Montcada i Reixac, Spanien
von
$362,586
Wohngebäude Amanecer
Orihuela, Spanien
von
$209,982
Wohngebäude Elegante Golf-Wohnungen mit 2 - 3 Schlafzimmern in Finestrat Alicante
Finestrat, Spanien
von
$465,005
Wohngebäude Stilvolle Apartments mit Terrasse in Lo Marabu, Quesada
Rojales, Spanien
von
$346,105
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Geräumige und preisgünstige Golf- Wohnungen in Monforte del Cid
Monforte del Cid, Spanien
von
$329,624
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Alle anzeigen Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Montcada i Reixac, Spanien
von
$465,005
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Wohnungen in der Nähe der Natur und aller Annehmlichkeiten in Montcada i Reixac, Barcelona Montcada Residencial bietet moderne, geräumige Wohnungen nur 5 km vom Zentrum Barcelonas entfernt, die eine ruhige, natürliche Umgebung mit einer hervorragenden Anbindung verbinden. Die Wohnungen zum V…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Alle anzeigen Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Wohngebäude Moderne Wohnungen in der Nähe von Annehmlichkeiten in Estepona, Malaga
Estepona, Spanien
von
$594,500
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Moderne Wohnungen am Mittelmeer in Estepona Estepona ist eines der beliebtesten Reiseziele an der Costa del Sol und bekannt für seine charmante Altstadt, den lebhaften Yachthafen und die mehr als zwanzig Kilometer lange Küste mit Stränden, die mit der Blauen Flagge ausgezeichnet sind. Mit se…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Alle anzeigen Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Wohngebäude 2- und 3-Schlafzmmer-Wohnungen mit Außenbereich in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$467,360
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen zum Verkauf in Ciudad Quesada Alicante mit Garten oder Solarium In der charmanten Stadt Ciudad Quesada, Rojales, Alicante, verbindet diese neue private Wohnanlage moderne Architektur mit alltäglichem Komfort. Die Gegend ist bekannt für ihren entspannten mediterranen Lebensstil und …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen