Wohnung in einem Neubau Wohnungen in Gehweite zum Strand in Orihuela

Orihuela, Spanien
von
$594,500
;
45
ID: 27875
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Stadt
    Orihuela

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Über den Komplex

Elegante Wohnungen mit 2 - 3 und 4 Schlafzimmern in Playa Flamenca, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt

Diese moderne Wohnanlage liegt nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt und bietet einen bequemen Zugang zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des täglichen Lebens in der Küstenstadt. Insbesondere findet in der Calle Nicolas De Bussi ein lebhafter Wochenmarkt statt. Die Wohnungen sind mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern ausgestattet und bieten potenziellen Bewohnern eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Diese begehrten Wohnungen zum Verkauf in Orihuela, Alicante rühmen sich einer strategischen Lage moderne Wohnungen befinden sich in der beliebten Costa Blanca Bereich von Playa Flamenca, nur 700 Meter vom schönen Strand entfernt. - nur 1 Kilometer entfernt von der renommierten La Zenia Boulevard Einkaufszentrum, 5 Kilometer von Torrevieja Krankenhaus, mit dem internationalen Flughafen von Alicante, befindet sich 50 Kilometer entfernt, und Murcia Flughafen in einer Entfernung von 54 Kilometern.

Den Bewohnern dieser Wohnanlage stehen verschiedene Gemeinschaftseinrichtungen zur Verfügung, darunter ein großer Gemeinschaftspool, Grünflächen und schattige Plätze, die zum Entspannen und Erholen einladen.

Im Inneren der Wohnungen erwartet Sie eine hochwertige Ausstattung und modernes Design. Die Innenräume sind geschmackvoll mit modernen Möbeln und Dekorationen ausgestattet. Die voll ausgestattete Küche verfügt über eine weiße Marmorarbeitsplatte, die dem Raum einen Hauch von Eleganz verleiht. Die Bäder sind in moderner Ästhetik gestaltet und verfügen über begehbare Duschen.


ALC-00375

Standort auf der Karte

Orihuela, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
