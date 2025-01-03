Wohnkomplex Laguna Homes

  1. Realting.com
von
$434,821
;
3
ID: 34931
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.03.26

Standort

  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Calp
  • Adresse
    Avinguda de la Generalitat Valenciana

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Lagune Homes vereint alles, was Sie brauchen, um rein mediterranes Leben zu genießen.

Lagune Homes liegt in Calpe, neben der natürlichen Umgebung von Las Salinas und nur 5 Gehminuten vom berühmten Strand Fossa und 10 Minuten vom Strand Arenal entfernt.

Calpe, bekannt als El Penion de Ifach, eines der ikonischen Symbole der Costa Blanca, ist eine Küstengemeinde befindet sich 64 km nördlich von Gu Alicante. Es grenzt im Norden an Benissa und Moraira und im Süden an Altea.

Ausgezeichnete Lage - Naturparks, schöne Sandstrände und kristallklares Wasser, zusammen mit einer Vielzahl von Erholung und Gastronomie.

Von Lagune Homes aus gelangen Sie direkt auf die wichtigsten Kommunikationswege (N-332 und AP-7), die mit den restlichen Hauptstädten der Costa Blanca sowie Alicante Flughafen verbinden.

Der Komplex besteht aus zwei 11-stöckigen Gebäuden mit Wohnungen, auf den Terrassen, von denen Sie gutes Wetter und Blick auf Calpe genießen können.

Lagune Homes ist Teil einer gated Community mit eleganten und geräumigen Gemeinschafts-Annehmlichkeiten für Freizeit und Sport.

Infrastruktur:

Schwimmbad für Erwachsene und Kinder mit Solarium,

- Tischtennisplatz,

- Gourmet-Zimmer,

-Grüne Bereiche und Kinderbereich

Das Hotel verfügt über 54 Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern. Die Apartments werden mit einem kompletten Finish ausgeliehen.

Alle Apartments verfügen über eine Garage und eine Speisekammer im Preis inbegriffen.

Der Komplex befindet sich in der Nähe von Supermärkten, Restaurants, Bushaltestellen und dem Strand von La Fossa.

Entfernung zum Meer-500 m.

ab €374,000 ~668,000

Ein Apartment finden: Facilities15

