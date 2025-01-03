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Wohnkomplex Lagoons Village Laguna Rosa

Torrevieja, Spanien
von
$250,597
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6
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ID: 22315
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.10.24

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Nachbarschaft
    Vega Baja del Segura
  • Stadt
    Torrevieja
  • Adresse
    Calle Sol

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

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Der Wohnkomplex Lagoons Village von TM liegt in einer privilegierten natürlichen Umgebung – und zwar in einer privilegierten natürlichen Umgebung. zwischen dem Naturpark La Mata und der Rosa Lagune von Torrevieja. Laguna Rosa wird aus 240 Häusern unterschiedlicher Art bestehen, darunter Apartments, Bungalows, Maisonetten und freistehende Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie 1, 2 und 3 Bädern. Die Apartments und Bungalows verfügen im Erdgeschoss über einen Garten und im Obergeschoss über einen Garten. Solarium; Alle Unterkünfte sind hell und geräumig. Darüber hinaus verfügen die Villen über einen großen Garten mit der Möglichkeit eines privaten Pools. Jedes Haus verfügt über einen Außen- und/oder Tiefgaragenstellplatz mit oder ohne Abstellraum, abhängig von der gewählten Wohnart.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 55.0
Preis pro m², USD 5,562
Wohnungspreis, USD 302,302
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 98.0 – 137.0
Preis pro m², USD 2,585 – 3,657
Wohnungspreis, USD 320,905 – 368,576
Wohnungen 3 zimmer
Fläche, m² 129.0 – 179.0
Preis pro m², USD 2,491 – 3,211
Wohnungspreis, USD 409,270 – 440,663

Standort auf der Karte

Torrevieja, Spanien
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Termin
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