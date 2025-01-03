Wohnkomplex Lagoons Village Laguna Rosa

Der Wohnkomplex Lagoons Village von TM liegt in einer privilegierten natürlichen Umgebung – und zwar in einer privilegierten natürlichen Umgebung. zwischen dem Naturpark La Mata und der Rosa Lagune von Torrevieja. Laguna Rosa wird aus 240 Häusern unterschiedlicher Art bestehen, darunter Apartments, Bungalows, Maisonetten und freistehende Villen mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern sowie 1, 2 und 3 Bädern. Die Apartments und Bungalows verfügen im Erdgeschoss über einen Garten und im Obergeschoss über einen Garten. Solarium; Alle Unterkünfte sind hell und geräumig. Darüber hinaus verfügen die Villen über einen großen Garten mit der Möglichkeit eines privaten Pools. Jedes Haus verfügt über einen Außen- und/oder Tiefgaragenstellplatz mit oder ohne Abstellraum, abhängig von der gewählten Wohnart.