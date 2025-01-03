  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Denia
  4. Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Denia, Spanien
von
$523,867
;
28
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27896
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 09.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Denia

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Über den Komplex

Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante

Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Region Costa Blanca. Die Wohnungen direkt am Meer sind die ideale Wahl für Strandliebhaber.

Das Projekt ist von einer Vielzahl von Einrichtungen des täglichen und sozialen Lebens umgeben, darunter erstklassige Restaurants, Konzeptbars, Supermärkte, Apotheken und Bushaltestellen. In etwa einer Stunde erreicht man den Flughafen von Alicante und den AVE-Schnellzugbahnhof, der als wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Alicante und Madrid dient.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Denia Spanien befinden sich in einem Wohnprojekt direkt an den Sandstränden von Dénia und bieten große Gemeinschaftsbereiche und eine Reihe von sozialen Einrichtungen. Den Bewohnern stehen Gemeinschaftsschwimmbecken für Erwachsene und Kinder, Fußbäder, Außenduschen, Gartenanlagen, Sicherheitskameras und ein direkter Zugang zum Strand zur Verfügung.

Der Komplex bietet Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern, die jeweils über ein geräumiges Wohnzimmer mit moderner offener Küche und großen Schiebefenstern verfügen, die den atemberaubenden Blick auf das Meer freigeben an. Die Wohnungen in Strandnähe werden schlüsselfertig übergeben und verfügen über eine verstärkte Eingangstür, motorisierte Jalousien, eine vorinstallierte Klimaanlage, LED-Beleuchtungssysteme, aerothermisches Warmwasser, eine voll ausgestattete Küche mit Geräten und einem Geschirrspüler. Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sie ein Maximum an natürlichem Sonnenlicht erhalten und von einer warmen Brise profitieren.


ALC-00277

Standort auf der Karte

Denia, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Von der Natur inspirierte Häuser in bester Lage in Barcelona
Montcada i Reixac, Spanien
von
$465,005
Wohnanlage Isea Views
Calp, Spanien
von
$857,253
Wohngebäude Endlos-Pool Dach Wohnungen nahe von Puerto Banús in Marbella
Marbella, Spanien
von
$1,41M
Wohngebäude Energieeffiziente Häuser mit Golfblick in Mijas
Mijas, Spanien
von
$488,550
Wohnanlage Residencial Moma II
Benijofar, Spanien
von
$267,071
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia
Denia, Spanien
von
$523,867
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Alle anzeigen Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Wohngebäude Moderne Wohnungen mit privatem Garten in Ciudad Quesada
Rojales, Spanien
von
$349,637
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Moderne Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern und eigenem Garten in Ciudad Quesada Diese Wohnungen befinden sich in der begehrten Stadt Ciudad Quesada und bieten eine Mischung aus Ruhe und Erreichbarkeit. Die Gegend ist bekannt für ihre lebendige Gemeinschaft, die malerische Umgebung und die …
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Alle anzeigen Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Wohngebäude Spektakulärer Panoramablick Wohnungen in Fuengirola's Prime Area
Fuengirola, Spanien
von
$847,604
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 3
Erstaunliche Aussichten BREEAM-zertifizierte Wohnungen mit großen Terrassen in Fuengirola Dieses Projekt befindet sich in der Gemeinde Fuengirola. Im Herzen der Costa del Sol gelegen, rühmt sich das geschäftige und pulsierende Fuengirola mit schönen Sandstränden, ausgezeichneten Annehmlichke…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
Alle anzeigen Wohnanlage Orizonne
Wohnanlage Orizonne
la Vila Joiosa Villajoyosa, Spanien
von
$373,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 9
Fläche 82–108 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Orizonne-Komplex liegt in einem Naturgebiet, nur 2 km vom Zentrum von Villajoyosa und 10 km von Benidorm entfernt. Die Strände von Paradis, Bolnou und Asparaio liegen in der Nähe. Villajoyosa – eine ruhige und gemütliche Stadt an der Costa Blanca, in der es alles gibt, was Sie für ein an…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
82.0
412,030
Wohnung 3 zimmer
108.0
447,347
Immobilienagentur
EspanaTour
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen