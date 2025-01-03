Wohnung in einem Neubau Bezugsfertige Wohnungen in Strandnähe in Denia

Wohnungen am Strand in einer privaten Anlage in Denia Alicante

Diese bemerkenswerten Wohnungen in Dénia, einer Hafenstadt in der spanischen Provinz Alicante, bieten einen atemberaubenden Meerblick und direkten Zugang zum Strand. Sie liegen direkt an der herrlichen Mittelmeerküste in der Region Costa Blanca. Die Wohnungen direkt am Meer sind die ideale Wahl für Strandliebhaber.

Das Projekt ist von einer Vielzahl von Einrichtungen des täglichen und sozialen Lebens umgeben, darunter erstklassige Restaurants, Konzeptbars, Supermärkte, Apotheken und Bushaltestellen. In etwa einer Stunde erreicht man den Flughafen von Alicante und den AVE-Schnellzugbahnhof, der als wichtigste Verkehrsverbindung zwischen Alicante und Madrid dient.

Diese Wohnungen zum Verkauf in Denia Spanien befinden sich in einem Wohnprojekt direkt an den Sandstränden von Dénia und bieten große Gemeinschaftsbereiche und eine Reihe von sozialen Einrichtungen. Den Bewohnern stehen Gemeinschaftsschwimmbecken für Erwachsene und Kinder, Fußbäder, Außenduschen, Gartenanlagen, Sicherheitskameras und ein direkter Zugang zum Strand zur Verfügung.

Der Komplex bietet Wohnungen mit 2 oder 3 Schlafzimmern, die jeweils über ein geräumiges Wohnzimmer mit moderner offener Küche und großen Schiebefenstern verfügen, die den atemberaubenden Blick auf das Meer freigeben an. Die Wohnungen in Strandnähe werden schlüsselfertig übergeben und verfügen über eine verstärkte Eingangstür, motorisierte Jalousien, eine vorinstallierte Klimaanlage, LED-Beleuchtungssysteme, aerothermisches Warmwasser, eine voll ausgestattete Küche mit Geräten und einem Geschirrspüler. Die Wohnungen sind so konzipiert, dass sie ein Maximum an natürlichem Sonnenlicht erhalten und von einer warmen Brise profitieren.

ALC-00277