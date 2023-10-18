РАСПОЛОЖЕНИЕ: ТОМЮК/ЭРДЕМЛИ/МЕРСИН
1+1 46-53М2, 70-75 М2
2+1 72-80М2 100-108 М2
3+1 117М2 160М2
Комплекс состоит из 1-Я ЭТАП СОСТОИТ ИЗ БЛОК А и B.
Также в комплексе будет 4 ВИЛЛЫ 2 БЛОКА
ВСЕГО БУДЕТ 357, 15 этажный комплекс.
В 1 КВАРТИРЕ БУДЕТ ВСЕГО 201 КВАРТИРА. ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+15 ЭТАЖ И цоколь
НА ЭТАЖЕ БУДЕТ 6 коммерческих мест (МАГАЗИНЫ).
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 150 метров
Рядом: магазин, базар, аптека, школа, детский сад.
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА (ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ) 250 метров
На территории
КРЫТЫЙ ФИТНЕС
БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ
Бассейн закрытый
КАФЕТЕРИЙ У БАССЕЙНА
ТЕННИСНЫЙ КОРТ
КИНОЗАЛ
АКВАПАРК
БАНЯ (2 шт.) – САУНА (2 шт.)
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ГЕНЕРАТОР -7/24
БЕЗОПАСНОСТЬ - СИСТЕМА КАМЕР
Зоны отдыха, мангальная зона
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
ЗОНА ОТДЫХА
Первый ВЗНОС 50% рассрочка беспроцентная до июня 2024 г.
ДАТА РАБОТЫ: 01.12.2022 г.
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г.
Звоните прямо чейчас !!!!
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ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО !!!!
Первый взнос всего лишь 50 % , остальное Вы оплачиваете беспроцентнов на 18 месяцев !!!!!!
660 метров расстояние до моря
г. Мерсин район Соли Центр.
1+1 53М2
2+1 19М2
Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район.
Песчаный песок. Красивая набережная.
Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные.
Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.
Дата начала: 28.02.2023 года
Дата окончания: 30.06.2024 года
Своя квартира на побережье Турции.
Дата начало строительства — 30.12.2022
Дата окончание строительство—30.12.2024
Планировки квартир:
Двухтомные квартиры 1+1, площадью 65 м2
Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 100 м2
14 этажный дом.
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Газифицированный
Полы с подогревом
Новый комплекс в Тесе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Аквапарк
Детский бассейн
Детская площадка
Открытая фитнес площадка
Турецкая баня
Сауна
Фитнес-центр
Зона для барбекю
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифты
Генератор
До моря 600 метров
Первоначальный взнос 50 %, остальное в рассрочку % до конца 2024 г.
Звоните прямо сейчас !!!
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя 28 роскошных квартир.
Интерьеры квартир в рамках проекта отделаны первоклассными материалами и имеют такие удобства, как ванная комната, гардеробная, видеодомофон, встроенный гарнитур.
Жилой комплекс расположен в Енишехире, одном из самых популярных мест в Мерсине.
Район предлагает своим жителям множество супермаркетов, базаров, ресторанов и кафе, школ, колледжей, детских садов, банков и больниц, спортивных и культурных комплексов. Всё находится в пешей доступности!
Здесь есть все, что так необходимо для удобной и комфортной жизни.
Проект является отличной возможностью для инвестиций.
ПЛЮСЫ ЖК;
- Бассейн
- Спортивная площадка
- Детская площадка
- Фитнес-центр
- Кинотеатр
- Цифровая игровая комната
- Лифт
- Видеонаблюдение 24/7
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Цена входа 36.500 евро
Первый взнос 50 %, остальное в рассрочку беспроцентную на 12 месяцев.
Цена квартиры 73.000 евро
Успей зайти в проект, квартир осталось очень мало
1+1 общая площадь 65 М2
2+1 общая площадь 100 М2
Газифицированный, спокойный, тихий район
Красивая набережная.
Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные.
Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.
Полы с подогревом
Открытый бассейн
Аквапарк
Детский бассейн
Детская площадка
Открытая фитнес площадка
Турецкая баня
Сауна
Фитнес-центр
Зона для барбекю
Охрана 24/7
Видеонаблюдение 24/7
Открытая парковка
Лифты
Генератор
До моря 600 метров
МОРЕ В ПОДАРОК !!!
Успей купить !!!
г. Мерсин, район Тесе, газифицированный район.
В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры
1+1 – 56 М2 – 65.000 ЕВРО
2+1 – 77 М2 – 79.000 ЕВРО
Расстояние до моря: 300 метров
Общие характеристики
Система природного газа (центральная)
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Внутренний пожарный извещатель
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Кухонные столешницы
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Импортная краска на силиконовой основе
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Шпунтованный паркет 10 мм
Стеклянные балконные перила
Особенности социальной зоны
Уличный бассейн
Открытая парковка
Открытая детская площадка
Камелия
Фитнес, сауна и хаммам под блоком B
Первый взнос 50%, остальное в рассрочку беспроцентную!!!
НАЧАЛО: 30.12.2022 года
ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024 года
г. Эрдемли
Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Эрдемли. На расстояние всего 300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представит собой одно четырёхэтажное здания с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь.
Дата окончания строительства — 01.08.2023
Планировки квартир:
Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 50 м2
Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 71 м2
Информация о квартирах:
Чистовая отделка
Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной
Подвесные потолки
Современные межкомнатные двери
Система природного газа
Новый малоэтажный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями.
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Видеонаблюдение 24/7
Охрана 24/7
Открытая парковка
Лифт
Генератор
ПЛАН ОПЛАТЫ 50% АВАНСОМ С ОСТАТКОМ В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ.
Комплекс в Мерсин район Арпачбахшин
Чистовая отделка
1+1 , 75 брутто
2+1, 120 нетто
Начало строительства 30.12.2022 г
Конец строительства 30.12.2024 год
15 этажный дом - 3 блока
До моря 480 метров
Инфраструктура
Открытый бассейн
Открытая парковка
Хамам
Сауна
Фитнес
Зона Барбекю
Беседка
Детская игровая площадка
Зона Баскетбола
Генератор
Охрана 7/24
Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно!
Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни!
10 ЭТАЖЕЙ
Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!!
НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР
1+1 - 69 М2
1+1 - 74 М2
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ
5% СКИДКА, на 100 % оплату
ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА.
2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА
3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ
4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА
5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР
6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ
7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА
8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА
1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ
2. гардероб
3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ
4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ
5. ОКНА ПВХ
6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ
7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА
8. ДУШ 1 КЛАССА
9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ
10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА
11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый
НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН
2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ
5. КАМЕЛИИ
6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. ВАННА
2. САУНА
3. ФИТНЕС
4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года
Эрдемли РАЙОН Томюк
ШИКАРНЫЕ ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР
СТУДИЯ - 35 М2 за 32.000 ЕВРО
ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА - 60 М2 за 53.000 ЕВРО
ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА - 72 М2 за 69.000 ЕВРО
ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО 1+0 студия 35М2
Шикарный комплекс. Состоит из трех блоков А В С
- 1 ЭТАЖ 1+ 0 – 35 М2 – 34.000 ЕВРО
- 1ЭТАЖ 1+1 – 60 М2 – 55.000 ЕВРО
- 1 ЭТАЖ 2+1 – 72 М2 – 69.000 ЕВРО
Первый взнос 50% остальное в рассрочку на 20 месяцев
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Стены окрашены водостойкой краской
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Особенности социальной зоны
Открытый плавательный бассейн и аквапарк
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Камелии
Баскетбольная площадка
Хаммам и сауна
фитнес
Автостоянка
Расстояние до моря: 650 метров
Дата начала: 30.07.2023 года
Дата окончания: 30.06.2025 года
Район Соли центр. Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.
РАЙОН Мезитли Довултепе = Соли Центр
1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2
2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2
Индивидуальная система природного газа
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 35.000 ЕВРО БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ТАПУ.
Мы поможем подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!!!
- ежегодный налог от инвестиций на 20%
- финансовая гарантия дохода
- юридическая защита сделки
- бесплатная консультация
Проект, состоящий из одного блока, расположен в районе ТЕСЕ
Только студии – 43 М2 общая площадь
1. Система природного газа
2. Открытый бассейн
3. Открытая автостоянка
4. Детская игровая площадка
5. Камелия
6. Крытый бассейн с подогревом
7. Бар-ресторан на крыше с видом на море
8. Сауна
9. Фитнес
10. Настольный теннис
11. Кухонные шкафы
12. 2-я туалетная комната
13. Шкафы для ванной комнаты
14. Гранитная кухонная столешница
Дата начала: 25.08.2023 года
Дата окончания: 31.12.2024 года
Первый взнос 50% остальное в рассрочку на 10 месяцев БЕСПРОЦЕНТНУЮ
Звоните прямо сейчас и я отвечу на все интересующие вопросы
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы.
Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе.
Окончание строительства - март 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Гавань - 17 км
Аэропорт - 103 км
Торговый центр - 20 км
Квартира Вашей мечты !!!
г. Мерсин, район Мезитли
Квартиры 1+1 и 2+1
1+1 58М2 Общая площадь.
2+1 70М2 Общая площадь
ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+14 ЭТАЖ
РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 1300 метров
ЦЕНТР ГОРОДА МЕРСИНА
ФИТНЕС В ПОМЕЩЕНИИ
БАССЕЙН -ПЛОЩАДКА
АКВАПАРК
БАНЯ (2 шт)
САУНА(2 шт)
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ
ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
ГЕНЕРАТОР ПОЛНЫЙ
24/7 БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМА КАМЕР
ЗОНА ОТДЫХА
ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА
ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ
Вся транспортная развязка, частные сады/школы, государственные сады/школы, магазины ШОК, БИМ, А101, Мигросс, пекарня, рестораны, кафе.
Первый взнос 50%, остальное на 18 месяцев рассрочка беспроцентная
ДАТА РАБОТЫ: 30.01.2023 г.
ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г.
г. Эрдемли Центр
500 метров расстояние до моря
Только 1+1 65 М2 Общая площадь, полезная площадь 45 М2
Одноблочный дом, всего этажей 11
Общие характеристики
термостойкая пемза
умная система двойного лифта
полный генератор
внутренний пожарный извещатель
системы природного газа
особенности интерьера
стальная наружная дверь
гардероб
паркет 1 сорт
импортная краска на силиконовой основе
двойное остекление для окон ПВХ
подвесной потолок
кухонные шкафы
гранитная столешница на кухне
шкафчики для ванной
сантехника 1 класса
душевая кабина 1 класса
стеклянные ограждения балкона
Особенности социальной зоны
открытая парковка
фитнес-зал
площадка для барбекю
бассейн
прогулочная зона
детская площадка
зона отдыха
Дата окончания: 31.03.2024 года
Первый взнос 50 % Рассрочка всего на 10 месяцев беспроцентная
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 67.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ!
Турция, г. Мерсин, район Мезитли
1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2
2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2
Индивидуальная система природного газа
Используется термостойкая пемза
Умная лифтовая система
Полный генератор
Внутренние особенности
Подвесной потолок
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Стальная входная дверь
Стеклопакеты для окон ПВХ
Стены окрашены водостойкой краской
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го класса
Особенности социальной зоны
Открытый бассейн
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Камелия
Расстояние до моря: 495 метров. Очень хорошая набережная. Район Соли Центр.
Начало: 30.02.2023 года
Окончание: 30.04.2024 года
Квартира в новом жилом комплексе, с развитой инфраструктурой.
Квартиры спроектированы планировками 1+1. Включающие в себя полностью готовый дизайн и меблированные комнаты. Также есть гардеробная. В квартирах расположен балкон и терраса.
В комплексе есть все потребности для комфортного проживания: бассейн, детская площадка, парковка, беседка, генератор.
Вблизи от комплекса, в пешей доступности социальная инфраструктура: остановка, школа, детский сад, торговый центр, магазины, кафе, рестораны, отделения банка.
Комплекс расположен вблизи от центра, в районе Тедже.
Способ оплаты:
Первоначальный взнос 50%;
Беспроцентная рассрочка до окончания строительства.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 65.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ!
г. Мерсин / г. Эрдемли район АЯШ
Жилой комплекс 12 этажный
Вид на море с 3 этажа
1+1 – 48 М2 полезная площадь – 1 этаж от 65.00 ЕВРО
2+1 – 84,69 М2 полезная площадь – 4 этаж 100.000 ЕВРО
1+1 – 78,42 М2 полезная площадь DUBLEKS – 12 этаж 90.000 ЕВРО
Квартира включает:
1.Кухонный гарнитур
2.Мебель в ванной комнате
3.Система хранения
4.Столярные изделия
5.Подвесной потолок
6.Ламинат на полу
7.Керамическая плитка в санузлах и прихожей
8.Душевая кабина
9.Сантехника
10.Металлическая входная дверь
11.Оконные блоки
12.Подводка под кондиционер
13.Подводка под газ
14.Подводка под телевизор
15.Межкомнатные двери
16.Стеклянное ограждение балкона
17.Розетки
Территория ЖК включает:
1.Взрослый и детский открытый бассейн
2.Детсая площадка
3.Беседки
4.Зоны барбекю
5.Парковое озеленение
6.Парковка
7.Помещение для управляющего
8.Два лифта
9.Автоматические двери на въезде
10.Генератор
Пляж 100 метров
Мигрос 300 метров
Рестораны 200 метров
Центр Мерсина 50 км
Эрдемли 15 км
Начало 15.02.2023 г.
Конец стройки 01.07.2024 г.
Жилой комплекс в 300 метрах от моря с собственным пляжем.
Квартиры на территории комплекса 9 800 кв.м. Современной планировкой 1+1. Включающие в себя: кухонный гарнитур, мебель, сантехника, стеклянные входные двери, техника, двери американского типа.
В комплексе установлены камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация.
Инфраструктура:
- Открытый плавательный бассейн;
- Открытая автостоянка;
- Аквапарк;
- Открытые и закрытые спортивные залы;
- Детские игровые площадки;
- 6 мангальных беседок.
Первоначальный взнос 30% с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО.
Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 85.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДАМ ОТ АРЕНДЫ.
Квартиры 1+1, 65 М2 общая площадь, 51 М2 жилая площадь, 1 санузел, 2 балкона
Квартиры 2+1, 110 М2 общая площадь, 80.41 М2 жилая площадь, 2 санузла, 3 балкона
Этажность комплекса: 14
Расстояние до центра Мерсина 40 км.
Пляж с голубым флагом в 150 м
Расстояние до пляжа 350 метров
Расстояние до аэропорта 100 км
Квартиры:
1 или 2 спальни
гостиная со встроенной кухней
встроенный шкаф
Большие окна
2-камерный стеклопакет
Вид на море и бассейн
Инфраструктура комплекса:
Дизайнерский ландшафт
Паркинг
Генератор
Бассейн
Аквапарк
Зоны отдыха
Детская игровая площадка
Лифта 2
Кафе-бары
Рестораны
Футбольная площадка
Фитнес-центр
Ресепшн
Собственный выход к пляжу
Площадка для гольфа
Сауна
Хамам
Теплоизоляция имеется на всех фасадах здания
Первый взнос 50 %, остальное беспроцентная рассрочка на 20 месяцев
Начало строительства: Январь 2023 г.
Окончание строительства: Август 2024 г.
Предлагаются апартаменты с парковочными местами.
Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, игровой комнатой, кафе.
Окончание строительства — декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Стенные шкафы
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости
Гавань — 17 км
Аэропорт — 103 км
Торговый центр — 20 км