  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Toroslar

Продажа новостроек в Toroslar

квартиры
19
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Для проживания и для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания и для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€73,000
Площадь 114 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
РАСПОЛОЖЕНИЕ: ТОМЮК/ЭРДЕМЛИ/МЕРСИН 1+1 46-53М2, 70-75 М2 2+1 72-80М2 100-108 М2 3+1 117М2 160М2 Комплекс состоит из 1-Я ЭТАП СОСТОИТ ИЗ БЛОК А и B. Также в комплексе будет 4 ВИЛЛЫ  2 БЛОКА ВСЕГО БУДЕТ 357, 15 этажный комплекс. В 1 КВАРТИРЕ БУДЕТ ВСЕГО 201 КВАРТИРА. ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+15 ЭТАЖ И цоколь НА ЭТАЖЕ БУДЕТ 6 коммерческих мест  (МАГАЗИНЫ). РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 150 метров  Рядом: магазин, базар, аптека, школа, детский сад. СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА (ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ) 250 метров На территории КРЫТЫЙ ФИТНЕС БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ Бассейн закрытый КАФЕТЕРИЙ У БАССЕЙНА ТЕННИСНЫЙ КОРТ КИНОЗАЛ АКВАПАРК БАНЯ (2 шт.) – САУНА (2 шт.) ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ГЕНЕРАТОР -7/24 БЕЗОПАСНОСТЬ - СИСТЕМА КАМЕР Зоны отдыха, мангальная зона ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ ЗОНА ОТДЫХА Первый  ВЗНОС 50% рассрочка беспроцентная до июня 2024 г.   ДАТА РАБОТЫ: 01.12.2022 г. ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г. Звоните прямо чейчас !!!!  WhatsApp    
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€34,000
Площадь 55 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО !!!! Первый взнос всего лишь 50 % , остальное Вы оплачиваете беспроцентнов на 18 месяцев !!!!!! 660 метров расстояние до моря г. Мерсин район Соли Центр. 1+1 53М2 2+1 19М2 Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка.   Дата начала: 28.02.2023 года Дата окончания: 30.06.2024 года
Жилой квартал Для проживания и для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания и для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€73,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Своя квартира на побережье Турции. Дата начало строительства — 30.12.2022 Дата окончание строительство—30.12.2024 Планировки квартир: Двухтомные квартиры 1+1, площадью 65 м2 Трехкомнатные квартиры 2+1, площадью 100 м2 14 этажный дом. Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Газифицированный Полы с подогревом Новый комплекс в Тесе будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Детская площадка Открытая фитнес площадка Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Зона для барбекю Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор До моря 600 метров   Первоначальный взнос 50 %, остальное в рассрочку %  до конца 2024 г.  Звоните прямо сейчас !!!
Realting.com
Перейти
Жилой квартал Для проживания и инвестиций !
Жилой квартал Для проживания и инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€34,500
Площадь 55–130 м²
7 объектов 7
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
г. Мерсин район Томюк 250 метров расстояние до моря Дата окончания: 31.12.2023 года 1+1 Общая площадь: 65 М2, полезная площадь 45 М2 Первый взнос 50 %, остальне в рассрочку беспроуентую на 8 меяцев. 
Жилой комплекс MİDU
Жилой комплекс MİDU
Karaisali, Турция
от
€401,975
Площадь 192 м²
1 объект 1
Агентство: DDA Real Estate
MİDU - это ультрамодный 14 этажный жилой блок, состоящий из одного здания и вмещающий в себя 28 роскошных квартир. Интерьеры квартир в рамках проекта отделаны первоклассными материалами и имеют такие удобства, как ванная комната, гардеробная, видеодомофон, встроенный гарнитур. Жилой комплекс расположен в Енишехире, одном из самых популярных мест в Мерсине. Район предлагает своим жителям множество супермаркетов, базаров, ресторанов и кафе, школ, колледжей, детских садов, банков и больниц, спортивных и культурных комплексов. Всё находится в пешей доступности! Здесь есть все, что так необходимо для удобной и комфортной жизни. Проект является отличной возможностью для инвестиций. ПЛЮСЫ ЖК; - Бассейн - Спортивная площадка - Детская площадка - Фитнес-центр - Кинотеатр - Цифровая игровая комната - Лифт - Видеонаблюдение 24/7 С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
Цена по запросу
Площадь 50–75 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Цена входа 36.500 евро Первый взнос 50 %, остальное в рассрочку беспроцентную на 12 месяцев. Цена квартиры 73.000 евро Успей зайти в проект, квартир осталось очень мало    1+1 общая площадь 65 М2 2+1 общая площадь 100 М2 Газифицированный, спокойный, тихий район Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка. Полы с подогревом Открытый бассейн Аквапарк Детский бассейн Детская площадка Открытая фитнес площадка Турецкая баня Сауна Фитнес-центр Зона для барбекю Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая парковка Лифты Генератор До моря 600 метров
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Многоквартирный жилой дом Для проживания или для инвестиций !
Toroslar, Турция
от
€65,000
Площадь 62–70 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
МОРЕ В ПОДАРОК !!! Успей купить !!! г. Мерсин, район Тесе, газифицированный район. В нашем проекте, состоящем из 3 блоков, построенных на земельном участке площадью 5997 м2, 13-этажные блоки А и 13-этажные блоки В и С состоят из 12 этажей. Количество квартир на каждом этаже – 5 в каждом блоке. Квартиры 1+1 – 56 М2 – 65.000 ЕВРО 2+1 – 77 М2 – 79.000 ЕВРО   Расстояние до моря: 300 метров Общие характеристики Система природного газа (центральная) Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Внутренний пожарный извещатель Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Кухонные столешницы Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Импортная краска на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Шпунтованный паркет 10 мм Стеклянные балконные перила Особенности социальной зоны Уличный бассейн Открытая парковка Открытая детская площадка Камелия Фитнес, сауна и хаммам под блоком B   Первый взнос 50%, остальное в рассрочку беспроцентную!!! НАЧАЛО: 30.12.2022 года ОКОНЧАНИЕ: 30.12.2024 года
Жилой комплекс Подходит для ВНЖ 75+
Жилой комплекс Подходит для ВНЖ 75+
Yalinayak, Турция
Цена по запросу
Площадь 65 м²
1 объект 1
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Застройщик: NSM
г. Эрдемли Представляем Вашему вниманию новый малоэтажный комплекс со собственной инфраструктурой, расположенный в популярном районе Эрдемли. На расстояние всего 300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представит собой одно четырёхэтажное здания с отличной социальной инфраструктурой. Огромным преимуществом района Эрдемли является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Большая часть выращивания лимонов страны осуществляется именно здесь. Дата окончания строительства — 01.08.2023 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 50 м2 Трёхкомнатные квартиры 2+1, площадью 71 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолки Современные межкомнатные двери Система природного газа Новый малоэтажный комплекс в Эрдемли будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Детский бассейн Видеонаблюдение 24/7 Охрана 24/7 Открытая парковка Лифт Генератор   ПЛАН ОПЛАТЫ 50% АВАНСОМ С ОСТАТКОМ В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ.  
Резиденция Роскошный комплекс в Мерсине
Резиденция Роскошный комплекс в Мерсине
Toroslar, Турция
от
€70,000
Площадь 43–251 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Комплекс в Мерсин район Арпачбахшин Чистовая отделка 1+1 , 75 брутто  2+1, 120 нетто  Начало строительства 30.12.2022 г Конец строительства 30.12.2024 год  15 этажный дом - 3 блока  До моря 480 метров  Инфраструктура Открытый бассейн Открытая парковка Хамам Сауна Фитнес Зона Барбекю Беседка Детская игровая площадка Зона Баскетбола Генератор Охрана 7/24  
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Жилой квартал Квартира вашей мечты !!!
Yalinayak, Турция
от
€63,000
Площадь 39–112 м²
24 объекта 24
Сдача в: 2023
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно! Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! 10 ЭТАЖЕЙ Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!! НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР 1+1 - 69 М2 1+1 - 74 М2 РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ 5% СКИДКА, на 100 % оплату   ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА. 2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА 3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ 4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА 5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР 6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ 7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА 8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА 1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ 2. гардероб 3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ 4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ 5. ОКНА ПВХ 6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА 8. ДУШ 1 КЛАССА 9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ 10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА 11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА 3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 5. КАМЕЛИИ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. ВАННА 2. САУНА 3. ФИТНЕС 4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС   ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года  
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Эрдемли РАЙОН Томюк ШИКАРНЫЕ ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР СТУДИЯ - 35 М2 за 32.000 ЕВРО ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА - 60 М2 за 53.000 ЕВРО ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА - 72 М2 за 69.000 ЕВРО ЦЕНА ВХОДА 34.000 ЕВРО 1+0 студия 35М2 Шикарный комплекс. Состоит из трех блоков А В С - 1 ЭТАЖ 1+ 0 – 35 М2 – 34.000 ЕВРО - 1ЭТАЖ 1+1 – 60 М2 – 55.000 ЕВРО - 1 ЭТАЖ 2+1 – 72 М2 – 69.000 ЕВРО Первый взнос 50% остальное в рассрочку на 20 месяцев Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Стены окрашены водостойкой краской Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Особенности социальной зоны Открытый плавательный бассейн и аквапарк Открытая парковка Детская игровая площадка Камелии Баскетбольная площадка Хаммам и сауна фитнес Автостоянка Расстояние до моря: 650 метров Дата начала: 30.07.2023 года Дата окончания: 30.06.2025 года
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€35,000
Площадь 65 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Район Соли центр. Газ есть. Спокойный, тихий, чистый район. Песчаный песок. Красивая набережная. Магазины Шок, А 101, Бим, рынок, пекарни, пиццерии, кафе, рестораны, дет. сады частные, государственные. Школы частные, государственные. Район уже устоявшиеся. Вся транспортная развязка. РАЙОН Мезитли Довултепе = Соли Центр 1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2 2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2 Индивидуальная система природного газа
Туристический комплекс Для проживания и для инвестиций !
Туристический комплекс Для проживания и для инвестиций !
Yalinayak, Турция
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Застройщик: NSM
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 35.000 ЕВРО БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ, ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ТАПУ. Мы поможем подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!!! - ежегодный налог от инвестиций на 20% - финансовая гарантия дохода - юридическая защита сделки - бесплатная консультация Проект, состоящий из одного блока, расположен в районе ТЕСЕ Только студии – 43 М2 общая площадь 1. Система природного газа 2. Открытый бассейн 3. Открытая автостоянка 4. Детская игровая площадка 5. Камелия 6. Крытый бассейн с подогревом 7. Бар-ресторан на крыше с видом на море 8. Сауна 9. Фитнес 10. Настольный теннис 11. Кухонные шкафы 12. 2-я туалетная комната 13. Шкафы для ванной комнаты 14. Гранитная кухонная столешница Дата начала: 25.08.2023 года Дата окончания: 31.12.2024 года Первый взнос 50% остальное в рассрочку на 10 месяцев БЕСПРОЦЕНТНУЮ Звоните прямо сейчас и я отвечу на все интересующие вопросы
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком, бассейнами и теннисным кортом в 150 метрах от пляжа Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€139,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море и горы. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства - март 2025 года. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Гавань - 17 км Аэропорт - 103 км Торговый центр - 20 км
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€55,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Квартира Вашей мечты !!! г. Мерсин, район Мезитли Квартиры 1+1 и  2+1 1+1 58М2 Общая площадь. 2+1 70М2 Общая площадь ПОДВАЛ+ПЕРВЫЙ ЭТАЖ+14 ЭТАЖ РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 1300 метров ЦЕНТР ГОРОДА МЕРСИНА ФИТНЕС В ПОМЕЩЕНИИ БАССЕЙН -ПЛОЩАДКА АКВАПАРК БАНЯ (2 шт) САУНА(2 шт) ПЛОЩАДКИ ДЛЯ БАРБЕКЮ ПРОГУЛОЧНЫЕ ДОРОЖКИ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА ГЕНЕРАТОР ПОЛНЫЙ  24/7 БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМА КАМЕР ЗОНА ОТДЫХА ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА ПАРКОВКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ Вся транспортная развязка, частные сады/школы, государственные сады/школы, магазины ШОК, БИМ, А101, Мигросс, пекарня, рестораны, кафе.   Первый взнос 50%, остальное на 18 месяцев рассрочка беспроцентная   ДАТА РАБОТЫ: 30.01.2023 г. ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 30.12.2024 г.  
Жилой комплекс Для проживания и для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания и для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€24,000
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
 г. Эрдемли Центр  500 метров расстояние до моря Только 1+1 65 М2 Общая площадь, полезная площадь 45 М2 Одноблочный дом, всего этажей 11 Общие характеристики термостойкая пемза умная система двойного лифта полный генератор внутренний пожарный извещатель системы природного газа особенности интерьера стальная наружная дверь гардероб паркет 1 сорт импортная краска на силиконовой основе двойное остекление для окон ПВХ подвесной потолок кухонные шкафы гранитная столешница на кухне шкафчики для ванной сантехника 1 класса душевая кабина 1 класса стеклянные ограждения балкона   Особенности социальной зоны открытая парковка фитнес-зал площадка для барбекю бассейн прогулочная зона детская площадка зона отдыха Дата окончания: 31.03.2024 года Первый взнос 50 % Рассрочка всего на 10 месяцев беспроцентная
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Жилой квартал Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€69,000
Площадь 43–153 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 67.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ! Турция, г. Мерсин, район Мезитли  1+1, жилая площадь 46 М2, общая площадь 58 М2 2+1 жилая площадь 77 М2, общая площадь 89 М2 Индивидуальная система природного газа Используется термостойкая пемза Умная лифтовая система Полный генератор Внутренние особенности Подвесной потолок Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Стальная входная дверь Стеклопакеты для окон ПВХ Стены окрашены водостойкой краской Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го класса Особенности социальной зоны Открытый бассейн Открытая парковка Детская игровая площадка Камелия Расстояние до моря: 495 метров. Очень хорошая набережная. Район Соли Центр. Начало: 30.02.2023 года Окончание: 30.04.2024 года  
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Жилой комплекс PANORAMA ICON
Toroslar, Турция
от
€69,991
Площадь 75 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Квартира в новом жилом комплексе, с развитой инфраструктурой. Квартиры спроектированы планировками 1+1. Включающие в себя полностью готовый дизайн и меблированные комнаты. Также есть гардеробная. В квартирах расположен балкон и терраса. В комплексе есть все потребности для комфортного проживания: бассейн, детская площадка, парковка, беседка, генератор. Вблизи от комплекса, в пешей доступности социальная инфраструктура: остановка, школа, детский сад, торговый центр, магазины, кафе, рестораны, отделения банка. Комплекс расположен вблизи от центра, в районе Тедже. Способ оплаты: Первоначальный взнос 50%; Беспроцентная рассрочка до окончания строительства. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Жилой комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€65,000
Площадь 50–60 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 65.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДОМ ОТ АРЕНДЫ! г. Мерсин / г. Эрдемли район АЯШ Жилой комплекс 12 этажный Вид на море с 3 этажа 1+1 – 48 М2 полезная площадь – 1 этаж от 65.00 ЕВРО 2+1 – 84,69 М2 полезная площадь – 4 этаж 100.000 ЕВРО 1+1 – 78,42 М2 полезная площадь DUBLEKS – 12 этаж 90.000 ЕВРО Квартира включает: 1.Кухонный гарнитур 2.Мебель в ванной комнате 3.Система хранения 4.Столярные изделия 5.Подвесной потолок 6.Ламинат на полу 7.Керамическая плитка в санузлах и прихожей 8.Душевая кабина 9.Сантехника 10.Металлическая входная дверь 11.Оконные блоки 12.Подводка под кондиционер 13.Подводка под газ 14.Подводка под телевизор 15.Межкомнатные двери 16.Стеклянное ограждение балкона 17.Розетки Территория ЖК включает: 1.Взрослый и детский открытый бассейн 2.Детсая площадка 3.Беседки 4.Зоны барбекю 5.Парковое озеленение 6.Парковка 7.Помещение для управляющего 8.Два лифта 9.Автоматические двери на въезде 10.Генератор Пляж 100 метров Мигрос 300 метров Рестораны 200 метров Центр Мерсина 50 км Эрдемли 15 км Начало 15.02.2023 г. Конец стройки 01.07.2024 г.
Жилой комплекс ELEXUS TECE
Жилой комплекс ELEXUS TECE
Yalinayak, Турция
от
€75,666
Площадь 62 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Жилой комплекс в 300 метрах от моря с собственным пляжем. Квартиры на территории комплекса 9 800 кв.м. Современной планировкой 1+1. Включающие в себя: кухонный гарнитур, мебель, сантехника, стеклянные входные двери, техника, двери американского типа. В комплексе установлены камеры видеонаблюдения, пожарная сигнализация. Инфраструктура: - Открытый плавательный бассейн; - Открытая автостоянка; - Аквапарк; - Открытые и закрытые спортивные залы; - Детские игровые площадки; - 6 мангальных беседок. Первоначальный взнос 30% с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Туристический комплекс Для проживания или для инвестиций !
Yalinayak, Турция
от
€85,000
Площадь 41 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ ВСЕГО ЛИШЬ ОТ 85.000 ЕВРО С ГАРАНТИРОВАННЫМ ВНЖ И ВЫСОКИМ ДОХОДАМ ОТ АРЕНДЫ. Квартиры 1+1, 65 М2 общая площадь, 51 М2 жилая площадь, 1 санузел, 2 балкона Квартиры 2+1, 110 М2 общая площадь, 80.41 М2  жилая площадь, 2 санузла, 3 балкона Этажность комплекса: 14 Расстояние до центра Мерсина 40 км. Пляж с голубым флагом в 150 м Расстояние до пляжа 350 метров Расстояние до аэропорта 100 км Квартиры:  1 или 2 спальни гостиная со встроенной кухней встроенный шкаф Большие окна 2-камерный стеклопакет Вид на море и бассейн Инфраструктура комплекса: Дизайнерский ландшафт Паркинг Генератор Бассейн Аквапарк Зоны отдыха Детская игровая площадка Лифта 2 Кафе-бары Рестораны Футбольная площадка Фитнес-центр Ресепшн Собственный выход к пляжу Площадка для гольфа Сауна Хамам Теплоизоляция имеется на всех фасадах здания Первый взнос 50 %, остальное беспроцентная рассрочка на 20 месяцев Начало строительства: Январь 2023 г. Окончание строительства: Август 2024 г.    
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с аквапарком и бассейнами в 500 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Toroslar, Турция
от
€121,750
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает большими бассейнами и аквапарком, парковкой, садами, турецкой баней и сауной, детской площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, баскетбольной площадкой, игровой комнатой, кафе. Окончание строительства — декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Стенные шкафы Кондиционеры Кухонная бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, вытяжка) Расположение и объекты поблизости Гавань — 17 км Аэропорт — 103 км Торговый центр — 20 км
Realting.com
Перейти