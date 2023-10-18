Yalinayak, Турция

от €63,000

39–112 м² 24

Сдача в: 2023

Приготовьтесь, друзья! Сейчас я расскажу вам о возможности, которую нельзя упустить! Вы когда-нибудь мечтали о своем собственном уголке на берегу моря? Так вот, у нас есть то, что вам нужно! Не упустите эту уникальную возможность! Обратитесь к нам прямо сейчас, чтобы получить больше информации и начать новую главу в своей жизни! 10 ЭТАЖЕЙ Квартиры только 1+1 два типа. С большой гардеробной и без гардеробной !!!! НА КАЖДОМ ЭТАЖЕ, ВСЕГО 109 КВАРТИР 1+1 - 69 М2 1+1 - 74 М2 РАССТОЯНИЕ ДО МОРЯ 300 МЕТРОВ 5% СКИДКА, на 100 % оплату ОПЛАТА В РАССРОЧКУ ПО ПРАЙС-ПРАЙС-ЦЕНЕ, 50% НАЛИЧНЫМИ В РАССРОЧКУ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ T.S.E, И ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАТЕРИАЛ 1-го КЛАССА. 2. НАГРЕВАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА 3. ТЕРМОСТОЙКИЕ БИМЫ 4. УМНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА 5. ПОЛНЫЙ ГЕНЕРАТОР 6. ГИДРО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ 7. СИСТЕМА ВИДЕОДИАФОНА 8. ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАМЕР ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЬЕРА 1. КУХОННЫЕ ШКАФЫ 2. гардероб 3. ШКАФЫ ДЛЯ ВАННОЙ 4. ГРАНИТНАЯ КУХОННАЯ СКАМЬЯ 5. ОКНА ПВХ 6. ИМПОРТНАЯ КРАСКА НА СИЛИКОНОВОЙ ОСНОВЕ 7. СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ 1 КЛАССА 8. ДУШ 1 КЛАССА 9. НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 8 ММ 10. ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЕРИЛА 11. УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА Буксируемый НАРУЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 1. ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН 2. ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА 3. ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА 4. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 5. КАМЕЛИИ 6. ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРБЕКЮ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 1. ВАННА 2. САУНА 3. ФИТНЕС 4. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ЗАВЕРШЕНИЯ 31.12.2023 года