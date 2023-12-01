Представляю вашему вниманию квартиры в развивающемся районе Измира Торбала.
Особенности расположения объекта:
• Центр города Конак 30 км
• Газимир 15 км
• Оптимальный торговый центр 20 км
• Газимирская государственная больница 18 км
• Государственная больница Торбала 16 км
• Здание суда Торбали 14 км
• Аэропорт Измира Аднана Мендереса 12 км
• Эгейская свободная экономическая зона 20 км
• Вход на шоссе Измир-Айдын 10 км
• Избанский городской поезд 2 км
• Кусадаси 50 км
• Чесме Алакати 95 км
Особенности территории:
• детская площадка
• пейзажи
• пешеходные дорожки
• стильный дизайн
• парковка
• уборщик
• 2 лифта
• 2 входа в здание
Комплекс состоит из 3 блоков. Расположение рядом с главной дорогой.
Особенности квартиры:
• 3 + 1
• 4 этаж
• 124 м ²
• Отопительный газ
• Восстановленный
• 2 ванные комнаты / туалеты
• Видеодомофон
При желании его можно купить с мебелью и техникой. Цена договорная.
Квартиры подходят для вида на жительство.