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Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€782,960
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9
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.

Преимущества

Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.

По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.

  • 1 минута — станция метро прямо в комплексе
  • 5 минут — Площадь Таксим
  • 18 минут — деловой район Левент
  • 40 минут — аэропорт
  • 50 метров - автобусная остановка
  • 1,5 км - торговый центр
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Элитная резиденция с отелем и торговым центром в престижном районе Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€782,960
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