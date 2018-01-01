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Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€2,57 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются высококачественные апартаменты и пентхаусы с различными планировками (от двух до четырех спален). Квартиры имеют панорамный вид на город, собственные террасы и бассейны.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, парковкой, сауной, крытым бассейном, турецкой баней и спа, фитнес-центром и студией пилатеса.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в центре европейской части Стамбула, рядом со станцией метро.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,57 млн
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 90 до 180 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Площадь 180 м²
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Сдача в: 2024
Агентство: Mehal Group
Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны. Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта. Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт. Всего 8 Блоков и 709 апартаментов с планировками : 2+1, 2+1 Дуплекс , 3+1 , 3,5+1 , 3+1 Дуплекс , 4+1 , 4,5+1 , 4+1 Дуплекс , 4,5+1 Дуплекс , 5+1 Инфрастуктура: • Лаунж-зона • Открытый плавательный бассейн • Крытый плавательный бассейн • Детская игровая зона • Баскетбольная площадка • Коммерческие объекты • Дзен сад • Лавандовый и Оливковый сад • Декоративный бассейн / Пруд • Детский Сад • Сады • Сауна,Хамам,Фитнесс центр • Круглосуточная система охраны Местоположение: Более 300 магазинов, торговые центры, больницы, аптеки, рестораны, кафэ, концертные площадки, марина и множество объектов вблизи Referance Beylikdüzü, которые расположены в границах района Beylikdüzü Yakuplu и расположены наилучшим образом для вашей семьи, находятся в тех локациях котрые удовлетворят Ваши пожелания и потребности. Вы можете дойти до них пешком 24/7. • Первая Больница: 3min • Государственная Больница Beylikdüzü: 5min • Больница Medilife: 5km • Больница Birinci Göz: 7 min • Торговый центр Perlavista : 10 min • Университет Gelişim: 10 min • Супермаркеты Carrefour и Migros: 2 min • Торговый центр Marmara Park: 5 min • Порт West İstanbul Марина: 2min • Парк Beylikdüzü Yaşam Vadisi (5 min) • Рынок Beylikdüzü Public Bazaar (3 min) • Аэропорт İstanbul: 30 km (45 min) • Метробус: 5min Транспорт: Магистраль E-5 и станция Метробуса Beykent: 5min Также вблизи располагаются остановки автобусной линии.
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и фитнес-центром недалеко от центра города и аэропорта, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€262,840
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженной зеленой зоной и зонами отдыха, магазинами и системой безопасности, гаражом, детской площадкой, бассейном, сауной, турецкой баней и парной, фитнес-центром. Окончание строительства - июнь 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Башакшехир, недалеко от аэропорта, в непосредственной близости от ботанического сада и станции метро. Аэропорт - 20 км Центр города - 20 км Станция метро - 500 метров Торговый центр - 500 метров Автобусная остановка - 10 метров
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