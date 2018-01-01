Элитные апартаменты с террасами и собственными бассейнами в престижном районе, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
180 м²
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Сдача в: 2024
Проект расположен на территории 31.000m2 из которых %70 составляют Ландшафтные и зеленые зоны.
Жить мирной семейной жизнью в центре с уникальными пейзажными видами и собственной инфраструктурой для Вас теперь не мечта.
Вид на город, Вид на море и Вид на ландшафт.
Всего 8 Блоков и 709 апартаментов с планировками :
2+1, 2+1 Дуплекс , 3+1 , 3,5+1 , 3+1 Дуплекс , 4+1 , 4,5+1 , 4+1 Дуплекс , 4,5+1 Дуплекс , 5+1
Инфрастуктура:
• Лаунж-зона
• Открытый плавательный бассейн
• Крытый плавательный бассейн
• Детская игровая зона
• Баскетбольная площадка
• Коммерческие объекты
• Дзен сад
• Лавандовый и Оливковый сад
• Декоративный бассейн / Пруд
• Детский Сад
• Сады
• Сауна,Хамам,Фитнесс центр
• Круглосуточная система охраны
Местоположение:
Более 300 магазинов, торговые центры, больницы, аптеки, рестораны, кафэ, концертные
площадки, марина и множество объектов вблизи Referance Beylikdüzü, которые расположены в
границах района Beylikdüzü Yakuplu и расположены наилучшим образом для вашей семьи, находятся
в тех локациях котрые удовлетворят Ваши пожелания и потребности. Вы можете дойти до них
пешком 24/7.
• Первая Больница: 3min
• Государственная Больница Beylikdüzü: 5min
• Больница Medilife: 5km
• Больница Birinci Göz: 7 min
• Торговый центр Perlavista : 10 min
• Университет Gelişim: 10 min
• Супермаркеты Carrefour и Migros: 2 min
• Торговый центр Marmara Park: 5 min
• Порт West İstanbul Марина: 2min
• Парк Beylikdüzü Yaşam Vadisi (5 min)
• Рынок Beylikdüzü Public Bazaar (3 min)
• Аэропорт İstanbul: 30 km (45 min)
• Метробус: 5min
Транспорт:
Магистраль E-5 и станция Метробуса Beykent: 5min
Также вблизи располагаются остановки автобусной линии.