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Şişli Istanbul Residence Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€509,681
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20
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О комплексе

Почему это свойство؟ Это проект с очень элегантными и современными строительными стандартами в престижном центральном районе Шишли. Комплекс включает в себя офисы, магазины и апартаменты с высококлассной и роскошной системой проживания. Современные и современные услуги, с квартирами подходящих размеров и стилей для семей. В нескольких минутах от станции метро и многих школ, университетов, больниц и объектов. Площадь проекта является одним из самых важных и престижных районов Стамбула. У этого есть отличительный и красивый вид на Босфор.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Şişli Istanbul Residence Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€509,681
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
Языки общения
English
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Застройщик
Stay Property
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