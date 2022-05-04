Şişli Istanbul Residence Compound

Почему это свойство؟
Это проект с очень элегантными и современными строительными стандартами в престижном центральном районе Шишли.
Комплекс включает в себя офисы, магазины и апартаменты с высококлассной и роскошной системой проживания.
Современные и современные услуги, с квартирами подходящих размеров и стилей для семей.
В нескольких минутах от станции метро и многих школ, университетов, больниц и объектов.
Площадь проекта является одним из самых важных и престижных районов Стамбула.
У этого есть отличительный и красивый вид на Босфор.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Новый проект будет расположен на земельном участке площадью 2155м2. в экологически чистом и спокойном районе Авсаллар, в 1,5 км от популярного пляжа Инжекум. В пешей доступности от проекта располагается вся необходимая городская инфраструктура: супермаркеты, кафе, рестораны, пекарня, школа, фруктовый и овощной рынок. Здесь также хорошо развита транспортная развязка, за счет чего можно с легкостью добраться во все районы Алании.
Проект будет состоять из одного 5 этажного блока, который включает в себя 45 квартир, из них:
32 квартиры 1+1 - 44 м2, 7 квартир 2+1 дуплексы – 80 м2.
Со всех окон будет открываться прекрасный вид на море, бассейн и природу.
Инфраструктура - открытый бассейн, фитнес, сауна, детская площадка, парковка, генератор электроэнергии и трансфер до моря.
Способ оплаты - 40% первый взнос, рассрочка до конца строительства.
Дата начала и окончания строительства 11.2022г. - 12.2023г.
Предлагаем на продажу новую трехкомнатную квартиру в открытом районе для ВНЖ, Оба, 90м2. Апартаменты расположились в комплексе 2022 года постройки. Квартира находится на 4 этаже и ориентирована на северо-западную сторону света. Планировка 2+1 включает в себя прихожую, гостиную совмещенную с кухней американского типа, две спальни, два санузла и два балкона. В санузлах, установлена система теплый пол, что очень удобно в зимний промежуток времени. Квартира продается в чистовой отделки, с тремя кондиционерами и со встроенной бытовой техникой марки BEKO.
Комплекс имеет такую внутреннюю инфраструктуру как: открытый бассейн, фитнес, сауна, беседку для барбекю, джакузи, парковку и электрогенератор. Расстояние до моря 1,5 км.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бейликдюзю.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 150,09 до 201,04 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.