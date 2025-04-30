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Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.

Шишли, Турция
от
$265,000
BTC
3.1521222
ETH
165.2162035
USDT
262 001.3940452
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26123
ID новостройки на Realting
In CRM: 1244
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Гарантированный доход от аренды 7% от стоимости квартиры на 24 месяца!

Наш проект расположен в районе Шишли / Фулья, одном из самых популярных районов города Стамбула.

Проект расположен на площади 18.900 м2, состоит из двух 10-и этажных здании, и включает в себя 150 квартир, планировками 2+1, 3+1 и 4+1, а также 8 коммерческих помещений (под магазины, кафе).

Рядом с проектом есть вся городская инфраструктура - торговые центры, магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

В стоимость квартир входит:

Система "Умный Дом"
Техника: Духовка, посудомоечная машина, плита, вытяжка

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.


Инфраструктура:

  • Фитнес центр
  • Турецкая баня
  • Сауна
  • Конференц-зал
  • Игровой зал.
  • Парковка: 3 подземных этажа, по 1 парковочному месту на квартиру
  •  Электромобили: 4 зарядные станции


Прекрасное месторасположение:

  • Метро - 850 м
  • Метробус - 1,3 км
  • Трасса Е-5 - 1,3 км
  • Таксим - 3,2 км
  • Бешикташ - 2,6 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Шишли, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.
Шишли, Турция
от
$265,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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