Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.

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Наш проект расположен в районе Шишли / Фулья, одном из самых популярных районов города Стамбула.

Проект расположен на площади 18.900 м2, состоит из двух 10-и этажных здании, и включает в себя 150 квартир, планировками 2+1, 3+1 и 4+1, а также 8 коммерческих помещений (под магазины, кафе).

Рядом с проектом есть вся городская инфраструктура - торговые центры, магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.

В стоимость квартир входит:

Система "Умный Дом"

Техника: Духовка, посудомоечная машина, плита, вытяжка

Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.



Инфраструктура:

Фитнес центр

Турецкая баня

Сауна

Конференц-зал

Игровой зал.

Парковка: 3 подземных этажа, по 1 парковочному месту на квартиру

Электромобили: 4 зарядные станции



Прекрасное месторасположение:

Метро - 850 м

Метробус - 1,3 км

Трасса Е-5 - 1,3 км

Таксим - 3,2 км

Бешикташ - 2,6 км



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