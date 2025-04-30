Жилой комплекс Апартаменты в районе Фулья | Шишли.

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Наш проект расположен в районе Шишли / Фулья, одном из самых популярных районов города Стамбула.
Проект расположен на площади 18.900 м2, состоит из двух 10-и этажных здании, и включает в себя 150 квартир, планировками 2+1, 3+1 и 4+1, а также 8 коммерческих помещений (под магазины, кафе).
Рядом с проектом есть вся городская инфраструктура - торговые центры, магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения.
Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня.
В стоимость квартир входит:
Система "Умный Дом"
Техника: Духовка, посудомоечная машина, плита, вытяжка
Окончание строительства: 2-й квартал 2026 года.
Инфраструктура:
Прекрасное месторасположение:
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