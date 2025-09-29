  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Шишли
  4. Квартира в новостройке Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли

Квартира в новостройке Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли

Шишли, Турция
от
$61,674
;
12
Оставить заявку
ID: 28113
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 800 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в благоустроенном проекте в Шишли, Стамбул

Этот комплексный проект расположен в Шишли – одном из самых развитых районов на европейской стороне Стамбула. Шишли отличается высокой стоимостью земли и оживленной атмосферой, с большим потоком людей, который сохраняется в течение всего дня. Район удобен тем, что находится рядом с важнейшими объектами инфраструктуры: станциями метро и метробуса, общественным транспортом, парками, магазинами, медицинскими центрами, банками, а также множеством кафе, ресторанов, театров и кинотеатров. Всё это делает Шишли отличным выбором для комфортной городской жизни, где всё необходимое находится под рукой.

Квартиры в Шишли, Стамбул, находятся в 200 метрах от остановки метробуса, в 100 метрах от автобусной остановки, в 150 метрах от площади Меджидиекёй и метро, ​​в 2,9 км от Нишанташи, в 4,4 км от Этилер, в 1 км от ТЦ Zorlu Center, в 6,5 км от Вади Стамбул, в 6,7 км от автовокзала Алибейкёй, в 3,2 км от Маслака, в 8,5 км от площади Султанахмет, в 1,2 км от торгового центра Cevahir, в 4,4 км от площади Таксим и в 38,4 км от аэропорта Стамбула.

Комплекс занимает участок площадью 6000 м² и состоит из 4 блоков по 4 этажа со 127 квартирами в общей сложности. На общей территории есть сауна, спа, турецкая баня, декоративный бассейн, крытый бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, крытая парковка, пешеходные дорожки, кафе и торговые центры, услуги по уборке и ресепшен, детская игровая площадка, круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения.

В проекте представлены стандартные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями, а также дуплексы с 2 и 3 спальнями. Элегантные и просторные квартиры оснащены стальными входными дверями, полами из ламината и керамической плитки, кухонными шкафами из массива дерева, встроенной кухонной техникой, душевыми кабинами, окнами ПВХ с двойным остеклением и балконными дверями, системами «умный дом» и центральной спутниковой системой.


IST-01600

Местонахождение на карте

Шишли, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты с двумя спальнями КЛАССА ЛЮКС рядом с финансовым центром.
Doga Sokak, Турция
от
$440,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Ускюдар, Турция
от
$664,751
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, спортивными площадками и круглосуточной охраной рядом с аэропортом, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
$164,148
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейном в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$1,01 млн
Жилой комплекс Zeray Forum Anatolia
Картепе, Турция
от
$156,116
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры в жилом благоустроенном комплексе в Стамбуле, Шишли
Шишли, Турция
от
$61,674
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Показать все Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
$1,81 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые в…
Агентство
EOS Turkey Property
Оставить заявку
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Показать все Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Жилой квартал Пентхаус 4+1 в Flower Garden Oba, Алания
Оба, Турция
от
$211,410
Всего в 10 минутах от самого центра города, район давно полюбился европейцам и русско-говорящим, с его широкими ухоженными зелеными улицами и домами не выше 5-ти этажей.В пешей доступности гипермаркет Metro, строительный и хозяйственный гипермаркет Koctas, сетевые продуктовые магазины, торго…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Высотная резиденция с парком, бассейном и теннисным кортом рядом со станциями метро, в популярном районе Шишли, Стамбул, Турция
Шишли, Турция
от
$798,192
Предлагаются квартиры с различными планировками. Резиденция располагает большим парком, парковкой, спа-центром, бассейном, детской площадкой, теннисным кортом, зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ресторанами, торговыми центрами, станциями метро, в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Показать все публикации