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Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€948,000
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О комплексе

Предлагаются апартаменты и пентхаусы с различными планировками.

Резиденция располагает консьерж-сервисом, парковкой, спа-зоной с бассейном, фитнес-центром, детской площадкой, кинотеатром, баром, прачечной.

Преимущества

Доступная рассрочка: 50% при покупке, 50% — в течение 6 месяцев.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре города, рядом с пятизвездочными отелями, ресторанами и достопримечательностями.

  • Автобусная остановка - 150 метров
  • Станция метро - 1 км
  • Торговый центр - 1,8 км
  • Бешикташ (Долмабахче, пристани, парки) - 2,3 км
  • Таксим - 2,4 км
  • Левент - 4,7 км
  • Международный аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Исторический центр Стамбула - 25 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€948,000
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