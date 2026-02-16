  1. Realting.com
Yusuf Ali

Турция, Эсеньюрт
Агентство недвижимости
2003
2 года 11 месяцев
Русский, Türkçe
Время работы
Закрыто сейчас
Об агентстве

Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир,
Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство
Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться всеми этими услугами.

Услуги
  • Самые дешевые квартиры в Стамбуле
  • Самые стильные апартаменты в Стамбуле
  • Квартиры высшего качества в Стамбуле
  • Квартиры, подходящие для ВНЖ
  • Квартиры подходящие для гражданства..

 

Я рекомендую
Новостройки
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Жилой комплекс BAHÇEŞEHİR 2027
Башакшехир, Турция
от
$270,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 21
Площадь 130–160 м²
2 объекта недвижимости 2
Общая площадь проекта составляет 68.200 м2, а строительная площадь — 395.000 м2… Проект включает 15 блоков, 2482 жилых дома и 17 коммерческих площадей. В каждом блоке два разных типа жилья: функциональный 2+1 и комфортный 3+1.
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
130.0
270,000
Квартира 3 комнаты
160.0
425,000
Yusuf Ali
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Резиденция ПРОЕКТ АТАШЕХИР 2+1 3+1 4+1
Аташехир, Турция
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 125–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Площадь проекта: 42 000 м2 Количество единиц: 146 (141 квартира и 5 коммерческих единиц) Высота здания: БЛОК A 22 ЭТАЖА БЛОК B 32 Типы квартир: 2+1- 3+1 – 4+1 Ландшафт: острова, море, город, лес, Чамлыджа Характеристики проекта: • Декоративные бассейны • Прогулочные зоны • Скамейки…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
125.0
450,000
Квартира 3 комнаты
190.0
699,000
Квартира 4 комнаты
220.0
1,15 млн
Yusuf Ali
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Вилла Villa Bahçeşehir 4+1
Арнавуткёй, Турция
от
$497,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 360 м²
1 объект недвижимости 1
ВИЛЛА НА ПРОДАЖУ В БАХЧЕШЕХИРЕ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ РАССРОЧКИ С 50% ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ПРЕДПЛАТОМ НА СРОК ДО 6 - 26 МЕСЯЦЕВ. Проект, сочетающий современный образ жизни и итальянскую архитектуру, расположен в Бахчешехире и состоит из вилл 4+1 ряда с садами. Проект состоит из 232 вилл на …
Yusuf Ali
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Жилой комплекс Avcılar 10
Авджылар, Турция
от
$360,484
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 135–220 м²
3 объекта недвижимости 3
Площадь земельного участка: 60 ​​000 м2 Зеленая территория: 40 000 м2 Статус проекта: готов к сдаче 🗝 🔸дата поставки: 10/2023 🔹7 блоков, 12-19 этажи 🔸641 квартира 🔹Тип квартир (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 магазинов 🔅Социальные объекты: Сауна / турецкая баня / тренажерный зал / детский с…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
135.0
288,661
Квартира 3 комнаты
170.0
327,607
Квартира 4 комнаты
220.0
382,591
Yusuf Ali
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Жилой комплекс RAMS CİTY HALİÇ
Эюп, Турция
от
$345,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 14
Площадь 70 м²
1 объект недвижимости 1
Проект находится в центре первой зоны европейской части Стамбула, на Эюпсултан. ✨Проект состоит из 2 этапов✨ *1️⃣ этап* Площадь ЖК 30000 м2 Зеленые зоны 15000 м2 *2️⃣ этап* Площадь ЖК 40000 м2 Зеленые зоны 20000 м2 Благодаря центральному расположению, данный комплекс является …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
70.0
345,000
Yusuf Ali
Дома
Вилла 6 комнат в Hastane Caddesi, Турция
Вилла 6 комнат
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
$214,000
Вилла 6 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 6 комнат
Башакшехир
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$900,000
Вилла 5 комнат в Башакшехир, Турция
Вилла 5 комнат
Башакшехир
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Общая площадь земли: 57.000 м2 177 вилл и частный сад для каждой виллы Тип виллы: 3+1, 4+1…
$810,000
Вилла 10 комнат в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 10 комнат
Мраморноморский регион
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 4
⭐️ Мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов благодаря нашему 20-летнему опыту. …
Цена по запросу
Yusuf Ali
Yusuf Ali
48 объектов
