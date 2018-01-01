Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из разных стран, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Катар, Пакистан, Индия, Афганистан, Китай, Великобритания, США, Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Египет, Ливия, Тунис, Нигерия, ЮАР и др.
80% нашего портфолио состоит из отзывов клиенто, что в свою очередь доказывает, как мы поддерживаем долгосрочные здоровые отношения с ними. Как команда, мы являемся преданными своему делу и полностью сплоченными профессионалами в области продаж и готовы предоставить помощь в отношении инвестиционных и иммиграционных услуг.
Покупка, продажа, инвестирование, управление недвижимостью, помощь в банковских услугах, налоговый номер, дизайн интерьера, иммиграция и все послепродажные операции, мы готовы помочь Вам 24/7.