  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. EOS Turkey Property

EOS Turkey Property

Турция, Turkey Marmara Region
;
EOS Turkey Property
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
eosturkeyproperty.com
Мы в соцсетях
Описание

Первый принцип EOS TURKEY PROPERTY — профессионализм и полный спектр услуг. Наш сервис начинается с первой секунды контакта инвестора и будет продолжаться постоянно. В нашей истории на рынке недвижимости Турции были совершены сделки на более чем 300 миллионов $ с зарубежными инвесторами из разных стран, таких как Иран, Ирак, ОАЭ, Катар, Пакистан, Индия, Афганистан, Китай, Великобритания, США, Россия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Египет, Ливия, Тунис, Нигерия, ЮАР и др.

80% нашего портфолио состоит из отзывов клиенто, что в свою очередь доказывает, как мы поддерживаем долгосрочные здоровые отношения с ними. Как команда, мы являемся преданными своему делу и полностью сплоченными профессионалами в области продаж и готовы предоставить помощь в отношении инвестиционных и иммиграционных услуг.

Услуги

Покупка, продажа, инвестирование, управление недвижимостью, помощь в банковских услугах, налоговый номер, дизайн интерьера, иммиграция и все послепродажные операции, мы готовы помочь Вам 24/7.

Новостройки
Смотреть все 27 новостроек
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Жилой комплекс Anthill Fraser Residences
Шишли, Турция
от
€440,000
Агентство: EOS Turkey Property
Гостеприимство Фрейзера теперь в центре Метрополя!!! Отель Anthill Bomonti Residence расположен в самом центральном районе Стамбула, в Бомонти, с высочайшим качеством отделки и управления объектами. С качеством Fraser Place и превосходством вы можете наслаждаться жизнью в центре города с великолепным видом и получить максимальный комфорт. Причина покупки: Fraser Place торговая марка Разные комнаты и апартаменты с видом на Босфор. Лучшая цена и высокий престиж в центре города. Легкий доступ ко всем достопримечательностям. Дистанционная диаграмма: Сисли: 3 мин Нисантаси: 5 мин Бешикташ: 5 мин Площадь Таксим: 7 мин Левент: 10 мин Каракой: 10 мин Святой Софии: 15 мин Бебек: 20 мин Маслак: 20 мин Cevahir Mall: 5 мин Трамп Молл: 5 мин Улица Истикляль: 7 мин Центр Зорлу. 10 мин Галатапорт: 10 мин Вадистанбул: 15 мин Е-5 Шоссе: 3 мин Шоссе ТЕА: 10 мин Босфорский мост: 15 мин Аэропорт Стамбула: 30 мин.
Жилой комплекс Topkapi Residence
Жилой комплекс Topkapi Residence
Bahcelievler Mahallesi, Турция
от
€450,000
Сдача в: 2022
Агентство: EOS Turkey Property
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Жилой комплекс Beykoz Blue Residences
Goerele Mahallesi, Турция
от
€1,42 млн
Агентство: EOS Turkey Property
Этот проект предлагает вам ощущение сельской местности и комфорт проживания. Полностью готовый к переезду и первоклассный финиш, который вы можете наблюдать на каждом шагу. Рядом с самой большой и престижной виллой комплекса Стамбула. Этот проект подходит вам, если вы хотите, чтобы зеленый и синий; желать богатой среды; сосед международных школ и т. д.  
Вилла Costa Marina Villaları
Вилла Costa Marina Villaları
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: EOS Turkey Property
Проект бутик-виллы, который находится всего в 11 единицах в районе пристани Западного Стамбула. Каждый блок имеет полную конфиденциальность с частным бассейном, садом. Между тем легкий доступ к пляжу, Marina Mall и другим достопримечательностям на западе Стамбула. цены ниже среднего по району.
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Жилой комплекс Ottoman Railway Retro Lofts
Фатих, Турция
от
€1,85 млн
Агентство: EOS Turkey Property
У вас когда-нибудь был дом 150-летней фабрики? Вы хотите почувствовать запах истории перед сном? Как вы думаете, это возможно только в кино или Netflix? Я думаю, вы не представляете, что может быть возможно в Стамбуле. Старая железнодорожная станция отремонтирована для инвесторов, которые влюблены в Стамбул. Имеет прямой вид на Мраморное море, рядом с туннелем Евросия и легкий доступ к азиатской стороне, в окружении византийских стен и замка Едикуле. Полностью готов к переезду с титульным актом и пришло время провести этот эксперимент.
1 2 3
Наши агенты в Турции
Nataliya Orlova
Nataliya Orlova
Агентства рядом
Gemahmutlar

Нам доверяют тысячи людей. -Бесплатная регистрация без скрытой комиссии Мы проведем вас за ручку по всей сделке от начала и до конца, где нет места трудностям, ошибкам и потерям. -Бесплатная оценка рыночной стоимости Без труда сможете оценить выгоды, рассчитать инвестиционную прибыль и все перспективы от своего приобретения. -Офисы по всему миру Денежные переводы для приобретения недвижимости без ограничений. Вы получите самые выгодные и безопасные варианты.

HECHENES PROPERTY INVESTMENT
Жилая недвижимость 2
Extra Property
Новостройки 3 Жилая недвижимость 5

Наша консалтинговая компания в сфере недвижимости предоставляет услуги по инвестициям и управлению недвижимостью местным и иностранным инвесторам в Турции. Благодаря пониманию процесса роста капитала, оценки имущества и постоянно меняющихся тенденций развития рынка мы предлагаем гарантированные инвестиционные стратегии в сочетании с достоверной аналитической информацией о турецкой недвижимости. Мы не ограничиваемся традиционными инвестиционными стратегиями при покупке, продаже или управлении активами, а постоянно находим инновационные решения для наших клиентов. В нашем портфолио – более 300 объектов жилой и коммерческой недвижимости, что позволяет нашим покупателям выбирать лучшее из того, что предлагают ведущие застройщики по всей Турции.  

Park estate
Жилая недвижимость 355 Коммерческая недвижимость 1
Агентство недвижимости PARK ESTATE, входит в группу компаний KOSTA GROUP, работает на рынке недвижимости в Турции уже более 5 лет и является одним из ведущих агентств в Махмутларе. Наши специалисты – это команда профессионалов, которые всегда готовы предоставить консультацию по вопросам аренды, продажи или приобретения недвижимости. Вся наша работа и каждая услуга в частности, проводится при неукоснительном соблюдении морально-этических норм и правил, а также законодательства Турции. Приобретение квартиры или виллы за границей – очень серьезный шаг в жизни каждого, кто его совершает. Мы всегда ставим себя на место клиента, который к нам обратился, и оказываем свои услуги с наивысшим качеством.
Mehal Group
Новостройки 6 Жилая недвижимость 17

Mehal Group Обладая почти 20-летним опытом, мы продолжаем обслуживать наших уважаемых клиентов,

Мы поддерживаем и обслуживаем вас при покупке квартиры, подаче заявления на вид на жительство, подаче заявления на гражданство или открытии банковского счета.

Вместе с вами мы выбираем для вас лучшие из квартир, Мы помогаем вам подать заявление на получение вида на жительство Мы помогаем вам с процедурами получения гражданства,

Мы активно работаем в районах Стамбула Эсеньюрт и Бейликдюзю и частично помогаем вам в поиске квартир в Бююкчекмедже, Бахчешехире и Авджыларе и даже в других частях Стамбула.

Свяжитесь с нами, чтобы воспользоваться всеми этими услугами. ☏ - 0542 358 78 09 ☏ - 0212 853 82 51 ☏ - 0212 853 82 52 @ -

Realting.com
Перейти