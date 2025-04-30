Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами, Стамбул, Турция

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Проект возвышающийся в Зейтинбурну, одном из уникальных районов Стамбула, предлагает идеальный вариант для тех, кто ищет комфорт и роскошь современной жизни.
Этот проект, построенный на большом участке площадью 17.929 м2, включает в себя в общей сложности 467 квартир планировкой от и 15 к…
Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.
Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1.
Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1.
Блок А - 26 этажей,…