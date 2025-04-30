  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами, Стамбул, Турция

2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Турция
от
$718,790
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26353
ID новостройки на Realting
In CRM: 2458833
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 700 м)

О комплексе

Комплекс предлагает 90 000 м2 ухоженных зеленых зон с пешеходными маршрутами, созданных для умиротворенного и сбалансированного образа жизни.

Особенности:

  • зеленые зоны и пешеходные дорожки
  • фитнес-центр
  • гараж
  • охрана
  • крытый и открытый бассейны
  • рестораны и зоны отдыха
  • магазины

Окончание строительства - 2029 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Таксим - 10 минут
  • Маслак - 10 минут
  • Левент - 10 минут
  • Торговый центр - 5 минут
  • Больница - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 30 минут

Местонахождение на карте

2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Sea View Residance
Didim, Турция
от
$466,746
Жилой квартал Апартаменты для продажи в Авсалларе,Алания
Аланья, Турция
от
$138,805
Жилой комплекс Kurt Tower Tosmur
Тосмур, Турция
от
$408,135
Жилой комплекс Новая резиденция Yeni Eyüp Evleri с бассейнами и зелеными зонами в историческом районе, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$362,894
Жилой квартал Современный жилой комплекс в самом центре Алании
Аланья, Турция
от
$191,657
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и зелеными зонами, Стамбул, Турция
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Турция
от
$718,790
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Nordic sky
Жилой комплекс Nordic sky
Тосмур, Турция
от
$297,520
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Nordic Sky это изысканный проект класса люкс в фирменном стиле компании Nordic Property construction. Он отвечает запросам самых избирательных ценителей недвижимости на Аланийском побережье.
Агентство
Realt Go
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.
Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.
Зейтинбурну, Турция
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Проект возвышающийся в Зейтинбурну, одном из уникальных районов Стамбула, предлагает идеальный вариант для тех, кто ищет комфорт и роскошь современной жизни. Этот проект, построенный на большом участке площадью 17.929 м2, включает в себя в общей сложности 467 квартир планировкой от и 15 к…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Жилой комплекс Апартаменты в комплексе с инфраструктурой в районе Мальтепе.
Малтепе, Турция
от
$159,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию наш новый комплекс расположенный в районе Мальтапе.  Жилой комплекс состоит из двух блоков, в продаже квартиры планировкой от 0+1 до 2+1. Блок Б - 9 этажей, гостиничная концепция с круглосуточной стойкой регистрации, квартиры 1+0 и 1+1. Блок А - 26 этажей,…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации