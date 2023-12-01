Sarimese, Турция

от €146,866

Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.