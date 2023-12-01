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Продажа новостроек в Sevkatiye Mahallesi

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Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Жилой комплекс Zeray Effect Kartepe
Sarimese, Турция
от
€146,866
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект состоит из 4 блоков, 130 квартир и 35 коммерческих объектов на площади 12.500 м2 в районе Картепе города Коджаэли.в качестве жилого центра. Есть варианты с мансардой, дуплексом с террасой, садовым этажом и промежуточными квартирами от 1+1 до 4+1. Наш проект имеет круглосуточную систему безопасности. Кроме того, в качестве общих зон имеются пруд, крытый и открытый бассейн, сауна, фитнес, снэк- бар и крытая автостоянка.Наш проект находится в самом центре города, в 10 минутах от остановок общественного транспорта, центра города, торговых центров. Он также находится в 75 минутах езды от Стамбула, в 45 минутах от аэропорта Сабиха Гекчен, в 20 минутах от Сапанчи, в 35 минутах от Ялова и в 80 минутах от Бурсы.
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Жилой комплекс Zeray Mahal Kartepe
Sarimese, Турция
от
€136,293
Сдача в: 2023
Застройщик: Zeray Construction Inc.
Наш проект расположен в районе Картепе города Коджаэли в виде 15 блоков и 309 квартир на площади 30.000 м2. позиционируется. Есть варианты двухуровневых квартир с садовым этажом, мезонином и террасой, от 1+1 до 4+1. На нашем объекте имеется круглосуточная система безопасности и общие зоны, такие как открытый и закрытый бассейн, сауна, турецкая баня, фитнес, игровая площадка для детей, крытая автостоянка и пруды.
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