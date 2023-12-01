Развитая инфраструктура
Люди из разных стран живут в жилом комплексе.
Квартира уникальна
Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется.
Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 дуплекс квартиры.
Есть лифт.
Дом был построен в 2015 году.
Подходит для вида на жительство.
Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил.
Брутто 330 м2
Чистая 270 м2
5 + 1
1 салон с камином и балконом и великолепным видом из окна
отдельная кухня с балконом и панорамным видом
5 спален
3 большие ванные комнаты
хорошо организованное укрытие
В квартирах есть природный газ
Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже.
Барбекю можно установить на террасе.
Вы можете бесконечно перечислять преимущества этой квартиры ) Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.
Новый проект жилого комплекса Begonvilla
Спокойный зеленый в экологически чистой зоне
3 этажа вилла
Брутто 280 м2
Нетто 256 м2
4 + 2
4 спальни
2 зала
Система напольного отопления
Камин
Терраса с камином
Открытый бассейн
Открытый отопарк
Зеленый частный сюжет
Мависехир 19 минут
Алиага 18 минут
Фока 18 минут
Маниса 20 минут
Menemen5 минут
Государственная больница 4 минуты
Проект расположен в Измирском районе Байраклы
26 этажей
226 жилой недвижимости
Для каждой квартиры есть место в закрытых квартирах типа 1 + 1 до 6 этажей с видом на город
1 салон
1 спальня
1 ванная
центр города 10 минут
- Рядом с метро
Проект завершится в июне 2025 года
Я представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом районе, Кусадаси.
9 кварталов в жилом комплексе, бассейн, спортивный салон, автостоянка, детская площадка и многие другие. Рядом школы, магазины.
Развитая инфраструктура
Люди из разных стран живут в жилом комплексе.
Квартира уникальна
Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется.
Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 квартиры.
Есть лифт.
Дом был построен в 2019 году.
Подходит для вида на жительство.
Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил.
Брутто 330 м2
Чистая 270 м2
5 + 1
1 салон с открытой кухней и панорамным видом
5 спален
3 большие ванные комнаты
хорошо организованное укрытие
В квартирах есть природный газ
Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже.
Барбекю можно установить на террасе.
Вы можете перечислить преимущества этой квартиры бесконечно.
Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.