Kayapinar, Турция

от €210,000

Я представляю вашему вниманию уникальную квартиру в одном туристическом районе, Кусадаси. 9 кварталов в жилом комплексе, бассейн, спортивный салон, автостоянка, детская площадка и многие другие. Рядом школы, магазины. Развитая инфраструктура Люди из разных стран живут в жилом комплексе. Квартира уникальна Неповторимый вид на море, город, природу, пейзаж, панорамный вид, который никогда не закроется. Дом малоэтажный на 4 этаже есть 2 квартиры. Есть лифт. Дом был построен в 2019 году. Подходит для вида на жительство. Двухуровневая квартира, новая, там еще никто не жил. Брутто 330 м2 Чистая 270 м2 5 + 1 1 салон с открытой кухней и панорамным видом 5 спален 3 большие ванные комнаты хорошо организованное укрытие В квартирах есть природный газ Квартира выглядит с 3 сторон. С 3-х сторон есть окна, балконы и огромная терраса на втором этаже. Барбекю можно установить на террасе. Вы можете перечислить преимущества этой квартиры бесконечно. Поэтому для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, подробное видео и другие фотографии отправляются по запросу.