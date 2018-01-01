Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция

Предлагаются виллы с видом на море, хаммамами, саунами, джакузи, фитнес-залами, барами, кинотеатрами, открытыми инфинити-бассейнами и крытыми бассейнами с подогревом, садами.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.Особенности квартир
Первый этаж: современная кухня, гостиная с видом на море, терраса с бассейном, двухместная спальня с ванной комнатой.
Второй этаж: две двухместные спальни с ванными комнатами и балконами.
Цокольный этаж: двухместная спальня с ванной комнатой и джакузи, двухместная спальня с ванной комнатой, бассейн с подогревом, хаммам, сауна, зона отдыха, фитнес-зал, кинотеатр, прачечная.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в живописном районе.