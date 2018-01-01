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Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция

Ulugoel, Турция
от
€1,25 млн
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12
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О комплексе

Предлагаются виллы с видом на море, хаммамами, саунами, джакузи, фитнес-залами, барами, кинотеатрами, открытыми инфинити-бассейнами и крытыми бассейнами с подогревом, садами.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Особенности квартир

Первый этаж: современная кухня, гостиная с видом на море, терраса с бассейном, двухместная спальня с ванной комнатой.

Второй этаж: две двухместные спальни с ванными комнатами и балконами.

Цокольный этаж: двухместная спальня с ванной комнатой и джакузи, двухместная спальня с ванной комнатой, бассейн с подогревом, хаммам, сауна, зона отдыха, фитнес-зал, кинотеатр, прачечная.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, духовой шкаф, варочная панель)
  • ТВ
  • Кондиционеры
  • Камин
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в живописном районе.

Местонахождение новостройки
Ulugoel, Турция

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Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция
Ulugoel, Турция
от
€1,25 млн
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