Меблированные виллы с бассейнами, фитнес-залами и кинотеатрами, Калкан, Турция

Мерсин, Турция

от €95,000

Сдача в: 2024

Представляем Вашему вниманию комплекс с богатой инфраструктурой Bella Suit, расположенный в городе Мерсин. Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; - Помощь в открытии банковского счета; - Экскурсию по застройщикам и объектам; - Комфортную рассрочку платежей от застройщика; - Эксклюзивные бонусы; - Оформлении ВНЖ - бесплатно; - Полное юридическое сопровождение сделки; - Надёжный объект недвижимости. Общие характеристики: - Система природного газа; - Используется термостойкая пемза; - Внутренний пожарный извещатель; - Генератор; - Центральная спутниковая система; - Широкая ландшафтная зона; - Охраняемая территория; - Отдельные ниши для рефрижераторов климатических систем. Эрдемли — новейший районный центр, расположенный на трассе Анталии D400. Он известен как один из самых красивых районов Мерсина, который запоминается и остается в памяти навсегда и является самым популярным местом для летнего отдыха провинции Мерсин. Здесь вы сможете найти множество шикарных комплексов среди живописной природы с комфортностью отелей. Огромным преимуществом данного района является близость к центру города, а также наличие пляжей с голубым флагом и мелким песком. Невероятный комплекс в экологически чистом районе Мерсина, всего в 250 м от песчаного благоустроенного пляжа. Все квартиры имеют потрясающий вид на море. Инфраструктура комплекса: - Открытый плавательный бассейн; - Открытая парковка; - Открытая детская площадка; - Баскетбольная площадка; - Барбекю; - Беседки. Основные преимущества расположения: До рынка - 250 м. До пляжа - 750 м. До школы - 1,6 км. Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!