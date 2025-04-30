Жилой комплекс Квартиры КЛАССА ЛЮКС в окружении природы.

Жилой комплекс КЛАССА ЛЮКС расположен в престижной части Стамбула на азиатской стороне Босфора в районе Чекмекёй, в окружении леса и природы, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха.

На территории роскошного комплекса, сады, открытые бассейны для детей и взрослых с современной системой фильтрации воды, площадки для детей разных возрастных групп, прогулочные дорожки.

В радиусе нескольких километров есть вся необходимая, городская инфраструктура - торговые центры, образовательные и медицинские учреждения.

Проект имеет общую площадь 35.000 м2, из которых 16.000 м2 занимает зеленная территория, в проекте представлены всего 125 квартир, планировками от 1+1 до 5+1, площадью от 78 м2 до 253 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку, которая может быть дополнена опциями в соответствии с Вашими пожеланиями.

Первый взнос 50%

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Зелёные ландшафты

Детские площадки

Открытый бассейн

Кафе и рестораны

Магазины



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