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  3. Жилой комплекс Квартиры КЛАССА ЛЮКС в окружении природы.

Жилой комплекс Квартиры КЛАССА ЛЮКС в окружении природы.

Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Турция
от
$403,000
BTC
4.7936048
ETH
251.2533208
USDT
398 439.8558498
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26141
ID новостройки на Realting
In CRM: 1267
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Метро
    Çekmeköy (~ 700 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс КЛАССА ЛЮКС расположен в престижной части Стамбула на азиатской стороне Босфора в районе Чекмекёй, в окружении леса и природы, идеальной для семейного проживания и спокойного отдыха.

На территории роскошного комплекса, сады, открытые бассейны для детей и взрослых с современной системой фильтрации воды, площадки для детей разных возрастных групп, прогулочные дорожки.

В радиусе нескольких километров есть вся необходимая, городская инфраструктура - торговые центры, образовательные и медицинские учреждения.

Проект имеет общую площадь 35.000 м2, из которых 16.000 м2 занимает зеленная территория, в проекте представлены всего 125 квартир, планировками от 1+1 до 5+1, площадью от 78 м2 до 253 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества из материалов премиального уровня и будет включать современную бытовую технику и частичную меблировку, которая может быть дополнена опциями в соответствии с Вашими пожеланиями.

Первый взнос 50%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Зелёные ландшафты
  • Детские площадки
  • Открытый бассейн
  • Кафе и рестораны
  • Магазины


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Турция

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Жилой комплекс Квартиры КЛАССА ЛЮКС в окружении природы.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Турция
от
$403,000
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