  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аксу
  4. Квартира в новостройке Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия

Квартира в новостройке Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия

Аксу, Турция
от
$190,711
;
37
Оставить заявку
ID: 27843
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аксу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Инвестиционные квартиры в проекте смешанного типа в Аксу, Анталия

Эти стильно оформленные квартиры в Анталии, Аксу, подходят для инвестиций. Они находятся недалеко от аэропорта в элитном проекте, имеющем соглашение с международной сетью отелей Best Western. Проект размещен в районе Алтынташ – новом востребованном центре Турции и Антальи. В Алтынташе реализуются качественные проекты, и он выделяется своим выгодным расположением недалеко от аэропорта.

Квартиры в Аксу, Анталия, находятся в 7,9 км от пляжей Лара, в 8,2 км от международного аэропорта Анталии, в 11 км от торгового центра «TerraCity», в 12 км от больницы Медикал Парк, в 16 км от Калеичи и в 23 км от парка аттракционов «The Land of Legends».

Стильный проект включает в себя 88 квартир и 39 гостиничных номеров, имеющих соглашение с Best Western. В проекте есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение, крытый и открытый бассейны, крытая парковка, детский бассейн, детские игровые площадки, зоны отдыха, кинотеатр под открытым небом, площадка для барбекю, зона отдыха во внутреннем дворике, кофейня, рабочая зона, зарядная станция для электромобилей, генератор, спа, сауна, хорошо оборудованный фитнес-центр, трансфер, услуги консьержа.

Проект занимает общую площадь 7668,48 м² и включает в себя 2 жилых корпуса и 1 гостиничный блок. Из квартир на 7 этаже и выше открывается вид на море. Квартиры оборудованы системой «умный дом», подогревом пола, автоматическими жалюзи, встроенной кухонной техникой из 3 предметов, сплит-кондиционированием, джакузи в квартирах с террасами, душевой кабиной, видеодомофоном.

В гостиничных номерах также есть система VRF-кондиционирования, мини-бар, сейф, фен, гладильная доска, утюг, чайник, телевизор, полка и вешалка для полотенец, держатель для туалетной бумаги, щетка для туалета, угловой держатель для душа, мусорное ведро, педальная корзина, специальный поднос с двумя подстаканниками и двумя отделениями для материалов, тележка для мытья пола, мешок и контейнер для мусора, наволочки, простыни и пододеяльники.

Для получения информации о гостиничном блоке в этом проекте зайдите на страницу объявления AYT-04152.


AYT-04295

Местонахождение на карте

Аксу, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Просторные квартиры в Бейликдюзю, Стамбул, в 1,4 км от пристани
Бейликдюзю, Турция
от
$795,806
Многоквартирный жилой дом Первоклассные квартиры в проекте «Luviya» в Анталии, Муратпаша
Муратпаша, Турция
от
$1,04 млн
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и живописным видом, Шиле Стамбул, Турция
Шиле, Турция
от
$1,45 млн
Многоквартирный жилой дом Квартиры рядом с морем в закрытом комплексе в Чешме
Чешме, Турция
от
$824,060
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с доходом от аренды в комплексе в Аксу, Анталия
Аксу, Турция
от
$190,711
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Показать все Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с двумя спальней в комплексе Yekta In +.
Махмутлар, Турция
от
$138,352
Варианты отделки С отделкой
Меблированная квартира с двумя спальнями (2+1), площадью 115 м2 с застекленным балконом. Планировка: Отдельная кухня  Гостиная  2 Спальни  2 Ванные комнаты  Застекленный балкон  Yekta In + - жилой комплекс са всеми удобствами, находится в спокойном районе в курортном го…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Показать все Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Жилой комплекс Apartment in a residential complex in Kestel
Аланья, Турция
от
$189,665
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Квартира в жилом комплексе в Кестеле Кестель – самй веропезированний район Алании. Он находитя в 8 км за сток от центра Алании и состоит из 5-этажных комплексов с соственными териториам. Большая история Кешетеля народ в 700 м зони от береги Сремного мира, потому до. На территории Кестеля н…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, ресторанами и торговым центром, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
$318,348
Предлагаются квартиры с просторными террасами. Резиденция располагает фитнес-центром, бассейном, сауной, турецкой баней, детскими площадками, ресторанами и кафе, торговым центром. Окончание строительства - апрель 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с ав…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации