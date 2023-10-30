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HP7 Giz Kule Smart Residence - жилой комплекс расположен в районе Бейликдюзю города Стамбул. В 10 минутах езды от побережья Мраморного моря.
Бейликдюзо современный район с развитой инфраструктурой и архитектурой.
Квартира в ЖК представлены в нескольких вариантах современных планировок: 1+1 одна спальня и гостиная, 2+1 две спальни и гостиная, 3+1 три спальни и гостиная.
В квартирах встроенная кухня и ванная комната, современная техника и дизайнерская мебель. В каждой квартире открытой балкон. Откуда открывается завораживающий вид на море и горы.
Жилой комплекс развит собственной инфраструктурой:
- Бассейн;
- Парковка;
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны.
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Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА.
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход от инвестиций до 20%;
- финансовая гарантия дохода;
- юридическая защита сделки;
- бесплатная консультация;
- более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!
HP9 Hürrem Sultan Konakları - комплекс расположен в Конии. Окружен современной инфраструктурой, архитектурой и ландшафтными видами.
Комплекс состоит из 14 вилл с современной архитектурой общей площадью 3 800 кв.м. Комплекс обладает ландшафтными зонами, озеленением, парками, бассейном и закрытой территорией.
Виллы представлены планировкой 3+1 три спальни и гостиная. Площадью 263 кв.м. В чистовой отделке, со встроенной дизайнерской кухней и ванной комнатой.
Инфраструктура:
- Магазины;
- Кафе;
- Рестораны;
- Отделения банка;
- Фитнес-клуб;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения.
Идеальное решение для постоянного проживания и инвестиций! Виллы находятся в спокойном районе Конии, что позволяет быть подальше от городской суеты, но обладает всей необходимой современной архитектурой.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Турции!