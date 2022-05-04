Квартира в новостройке MARI VADI EVLERI

MARI VADI EVLERI предлагает квартиры на продажу в районе Каğıтхане, расположенном в престижной европейской части Стамбула. Проект сочетает современную архитектуру, удобные планировки для семей и отличную транспортную доступность благодаря близости к основным автомагистралям и линиям общественного транспорта.

MARI VADI EVLERI идеально подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиций, предлагая высокий потенциал роста стоимости недвижимости, стабильный доход от аренды, а также возможность получения гражданства Турции и вида на жительство на основании владения недвижимостью.

Особенности проекта

Престижное расположение: стратегическое место в европейской части Стамбула.

Современный дизайн: стильные и функциональные планировки.

Развитая инфраструктура: широкий выбор удобств на территории комплекса.

Круглосуточная охрана: безопасная и комфортная среда для проживания.

Крытая парковка: удобство для жителей комплекса.

Зелёные зоны: благоустроенные пространства для отдыха на природе.

Удобная транспортная доступность: рядом станции метро и линии Metrobüs .

Семейная концепция: просторные квартиры для комфортной семейной жизни.

Готовый проект: возможность немедленного заселения.

Высокий инвестиционный потенциал: перспективы значительного роста стоимости недвижимости.

Почему стоит инвестировать в этот проект

MARI VADI EVLERI представляет собой привлекательную инвестиционную возможность в центральной части Стамбула благодаря высокому спросу на аренду и значительному потенциалу долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Данный проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также соответствует требованиям для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.