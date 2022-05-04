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Квартира в новостройке MARI VADI EVLERI

Saribugday Sokagi, Турция
от
$160,000
;
6
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ID: 39638
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    Saribugday Sokagi

О комплексе

MARI VADI EVLERI предлагает квартиры на продажу в районе Каğıтхане, расположенном в престижной европейской части Стамбула. Проект сочетает современную архитектуру, удобные планировки для семей и отличную транспортную доступность благодаря близости к основным автомагистралям и линиям общественного транспорта.

MARI VADI EVLERI идеально подходит как для комфортного проживания, так и для инвестиций, предлагая высокий потенциал роста стоимости недвижимости, стабильный доход от аренды, а также возможность получения гражданства Турции и вида на жительство на основании владения недвижимостью.

Особенности проекта

  • Престижное расположение: стратегическое место в европейской части Стамбула.

  • Современный дизайн: стильные и функциональные планировки.

  • Развитая инфраструктура: широкий выбор удобств на территории комплекса.

  • Круглосуточная охрана: безопасная и комфортная среда для проживания.

  • Крытая парковка: удобство для жителей комплекса.

  • Зелёные зоны: благоустроенные пространства для отдыха на природе.

  • Удобная транспортная доступность: рядом станции метро и линии Metrobüs.

  • Семейная концепция: просторные квартиры для комфортной семейной жизни.

  • Готовый проект: возможность немедленного заселения.

  • Высокий инвестиционный потенциал: перспективы значительного роста стоимости недвижимости.

Почему стоит инвестировать в этот проект

MARI VADI EVLERI представляет собой привлекательную инвестиционную возможность в центральной части Стамбула благодаря высокому спросу на аренду и значительному потенциалу долгосрочного роста стоимости недвижимости.

Данный проект подходит для получения гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

Проект также соответствует требованиям для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Saribugday Sokagi, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке MARI VADI EVLERI
Saribugday Sokagi, Турция
от
$160,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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