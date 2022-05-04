Квартира в новостройке Istova Green

Istova Green — современный жилой комплекс, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 130 стильных квартир, размещённых в двух 14-этажных башнях, и сочетает комфорт, удобство и современные технологии для повседневной жизни.
Istova Green отличается выгодным расположением рядом с основными транспортными магистралями, торговыми центрами, учебными заведениями и медицинскими учреждениями. Благодаря современной инфраструктуре и благоустроенным зелёным зонам проект идеально подходит как для семейного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
10 преимуществ Istova Green
Престижное расположение в районе Кягытхане, Стамбул
Удобный доступ к автомагистралям и общественному транспорту
Квартиры с планировками 1+1 и 2+1
Высокое качество строительства и отделки
Крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам и сауна
Зоны отдыха, включая кинозал и игровую комнату для детей
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения
Просторные озеленённые территории с ландшафтным дизайном
Интегрированная система «умный дом»
Высокий инвестиционный потенциал благодаря динамичному развитию района