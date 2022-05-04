Квартира в новостройке Istova Green

Istova Green — современный жилой комплекс, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 130 стильных квартир, размещённых в двух 14-этажных башнях, и сочетает комфорт, удобство и современные технологии для повседневной жизни.

Istova Green отличается выгодным расположением рядом с основными транспортными магистралями, торговыми центрами, учебными заведениями и медицинскими учреждениями. Благодаря современной инфраструктуре и благоустроенным зелёным зонам проект идеально подходит как для семейного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 преимуществ Istova Green