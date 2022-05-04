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Квартира в новостройке Istova Green

Кагытхане, Турция
от
$313,000
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3
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ID: 38900
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Istova Green — современный жилой комплекс, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 130 стильных квартир, размещённых в двух 14-этажных башнях, и сочетает комфорт, удобство и современные технологии для повседневной жизни.

Istova Green отличается выгодным расположением рядом с основными транспортными магистралями, торговыми центрами, учебными заведениями и медицинскими учреждениями. Благодаря современной инфраструктуре и благоустроенным зелёным зонам проект идеально подходит как для семейного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

10 преимуществ Istova Green

  • Престижное расположение в районе Кягытхане, Стамбул

  • Удобный доступ к автомагистралям и общественному транспорту

  • Квартиры с планировками 1+1 и 2+1

  • Высокое качество строительства и отделки

  • Крытый бассейн, фитнес-центр, турецкий хаммам и сауна

  • Зоны отдыха, включая кинозал и игровую комнату для детей

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения

  • Просторные озеленённые территории с ландшафтным дизайном

  • Интегрированная система «умный дом»

  • Высокий инвестиционный потенциал благодаря динамичному развитию района

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Istova Green
Кагытхане, Турция
от
$313,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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