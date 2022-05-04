Квартира в новостройке Galleria Park Residence

Центральное расположение в Каğıтхане с высоким потенциалом развития

Galleria Park Residence расположен в районе Каğıтхане — одном из самых быстроразвивающихся центральных районов Стамбула. Когда-то бывший промышленной зоной, сегодня Каğıтхане превратился в современный жилой и деловой центр благодаря расширению сети метро и масштабной модернизации городской инфраструктуры. Близость к ключевым деловым районам, таким как Левент, Маслак и Шишли, делает проект практичным выбором для специалистов и семей, которые хотят жить в центре города, не переплачивая за недвижимость в соседних престижных районах.

Продуманные квартиры для современного городского образа жизни

Проект предлагает функционально спроектированные квартиры форматов 1+1 и 2+1, идеально подходящие для одиноких жителей, пар и небольших семей, ценящих комфорт, практичность и современный дизайн. Частная парковка, фитнес-центр и общие зоны отдыха, включая террасы с площадками для барбекю, делают повседневную жизнь более удобной. Такие характеристики полностью соответствуют современному спросу на компактное, хорошо оборудованное жильё, которое отличается высокой ликвидностью и эффективностью при сдаче в аренду.

Высокий спрос на аренду и долгосрочная инвестиционная привлекательность

Благодаря удобному доступу к метро, основным автомагистралям и близости к популярным торговым и развлекательным центрам, таким как Axis Mall и Kanyon Mall, Galleria Park Residence пользуется устойчивым спросом среди арендаторов. Продолжающееся развитие района Каğıтхане способствует постоянному росту стоимости недвижимости, что делает проект привлекательным для инвесторов, ориентированных как на стабильный арендный доход, так и на долгосрочное увеличение капитала. Выгодное расположение, развитая инфраструктура и функциональные планировки обеспечивают стабильную доходность на конкурентном рынке центрального Стамбула.

Galleria Park Residence — современный жилой комплекс в районе Каğıтхане, предлагающий квартиры форматов 1+1 и 2+1 с современным дизайном, частной парковкой и развитой внутренней инфраструктурой в одном из самых динамично развивающихся районов города.

Комплекс предлагает фитнес-центр, террасы для барбекю, круглосуточную охрану и превосходную транспортную доступность благодаря близости к метро и основным автомагистралям, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций.

10 преимуществ Galleria Park Residence