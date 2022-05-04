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Квартира в новостройке Galleria Park Residence

Bakkal Sokagi, Турция
от
$237,000
;
6
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ID: 39636
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 31.07.2026

Местонахождение

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  • Адрес
    Bakkal Sokagi

О комплексе

Центральное расположение в Каğıтхане с высоким потенциалом развития

Galleria Park Residence расположен в районе Каğıтхане — одном из самых быстроразвивающихся центральных районов Стамбула. Когда-то бывший промышленной зоной, сегодня Каğıтхане превратился в современный жилой и деловой центр благодаря расширению сети метро и масштабной модернизации городской инфраструктуры. Близость к ключевым деловым районам, таким как Левент, Маслак и Шишли, делает проект практичным выбором для специалистов и семей, которые хотят жить в центре города, не переплачивая за недвижимость в соседних престижных районах.

Продуманные квартиры для современного городского образа жизни

Проект предлагает функционально спроектированные квартиры форматов 1+1 и 2+1, идеально подходящие для одиноких жителей, пар и небольших семей, ценящих комфорт, практичность и современный дизайн. Частная парковка, фитнес-центр и общие зоны отдыха, включая террасы с площадками для барбекю, делают повседневную жизнь более удобной. Такие характеристики полностью соответствуют современному спросу на компактное, хорошо оборудованное жильё, которое отличается высокой ликвидностью и эффективностью при сдаче в аренду.

Высокий спрос на аренду и долгосрочная инвестиционная привлекательность

Благодаря удобному доступу к метро, основным автомагистралям и близости к популярным торговым и развлекательным центрам, таким как Axis Mall и Kanyon Mall, Galleria Park Residence пользуется устойчивым спросом среди арендаторов. Продолжающееся развитие района Каğıтхане способствует постоянному росту стоимости недвижимости, что делает проект привлекательным для инвесторов, ориентированных как на стабильный арендный доход, так и на долгосрочное увеличение капитала. Выгодное расположение, развитая инфраструктура и функциональные планировки обеспечивают стабильную доходность на конкурентном рынке центрального Стамбула.

Galleria Park Residence — современный жилой комплекс в районе Каğıтхане, предлагающий квартиры форматов 1+1 и 2+1 с современным дизайном, частной парковкой и развитой внутренней инфраструктурой в одном из самых динамично развивающихся районов города.

Комплекс предлагает фитнес-центр, террасы для барбекю, круглосуточную охрану и превосходную транспортную доступность благодаря близости к метро и основным автомагистралям, что делает его отличным выбором как для комфортного проживания, так и для инвестиций.

10 преимуществ Galleria Park Residence

  1. Расположен в центральном районе Каğıтхане, который активно развивается и обновляется.

  2. Современная архитектура и тщательно продуманные планировки квартир.

  3. Доступны квартиры форматов 1+1 и 2+1, а также возможны варианты 3+1 и двухуровневые квартиры.

  4. Индивидуальное парковочное место для каждой квартиры.

  5. Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

  6. Полностью оборудованный фитнес-центр на территории комплекса.

  7. Общественные зоны отдыха, включая террасы с площадками для барбекю.

  8. Отличная транспортная доступность благодаря станции метро Kağıthane и автомагистралям E5 и TEM.

  9. В непосредственной близости находятся Axis Mall, Kanyon Mall и другие объекты городской инфраструктуры.

  10. Высокий инвестиционный потенциал благодаря стремительному росту стоимости недвижимости в районе.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Bakkal Sokagi, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Galleria Park Residence
Bakkal Sokagi, Турция
от
$237,000
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