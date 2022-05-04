Квартира в новостройке Dora Vadi

Dora Vadi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 174 современные квартиры, размещённые в двух 10-этажных башнях на территории площадью 4 400 м², сочетая комфорт, элегантный дизайн и удобное расположение.
Dora Vadi находится рядом со станцией метро, деловыми центрами и крупными торговыми комплексами. Благодаря высококлассной инфраструктуре, живописным зелёным видам и современной архитектуре проект обеспечивает высокий уровень жизни и обладает отличным инвестиционным потенциалом.
10 преимуществ Dora Vadi
Центральное расположение в районе Кягытхане, рядом с деловыми районами Левент и Маслак
Всего 600 метров до станции метро Kağıthane
Квартиры с планировками 1+1, 2+1 и 3+1
Современная инфраструктура: бассейн, фитнес-центр, сауна и турецкий хаммам
Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения
Крытая парковка для жителей комплекса
Современная архитектура и высококачественная отделка
В непосредственной близости находятся торговые центры, больницы, школы и университеты
Прекрасные виды на зелёные зоны и лесные массивы
Высокий инвестиционный потенциал в одном из наиболее перспективных районов Стамбула