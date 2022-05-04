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Квартира в новостройке Dora Vadi

Кагытхане, Турция
от
$293,000
;
7
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ID: 38901
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Dora Vadi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 174 современные квартиры, размещённые в двух 10-этажных башнях на территории площадью 4 400 м², сочетая комфорт, элегантный дизайн и удобное расположение.

Dora Vadi находится рядом со станцией метро, деловыми центрами и крупными торговыми комплексами. Благодаря высококлассной инфраструктуре, живописным зелёным видам и современной архитектуре проект обеспечивает высокий уровень жизни и обладает отличным инвестиционным потенциалом.

10 преимуществ Dora Vadi

  • Центральное расположение в районе Кягытхане, рядом с деловыми районами Левент и Маслак

  • Всего 600 метров до станции метро Kağıthane

  • Квартиры с планировками 1+1, 2+1 и 3+1

  • Современная инфраструктура: бассейн, фитнес-центр, сауна и турецкий хаммам

  • Круглосуточная охрана и система видеонаблюдения

  • Крытая парковка для жителей комплекса

  • Современная архитектура и высококачественная отделка

  • В непосредственной близости находятся торговые центры, больницы, школы и университеты

  • Прекрасные виды на зелёные зоны и лесные массивы

  • Высокий инвестиционный потенциал в одном из наиболее перспективных районов Стамбула

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Dora Vadi
Кагытхане, Турция
от
$293,000
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