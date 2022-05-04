Квартира в новостройке Dora Vadi

Dora Vadi — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в районе Кягытхане (Kağıthane) в Стамбуле. Проект включает 174 современные квартиры, размещённые в двух 10-этажных башнях на территории площадью 4 400 м², сочетая комфорт, элегантный дизайн и удобное расположение.

Dora Vadi находится рядом со станцией метро, деловыми центрами и крупными торговыми комплексами. Благодаря высококлассной инфраструктуре, живописным зелёным видам и современной архитектуре проект обеспечивает высокий уровень жизни и обладает отличным инвестиционным потенциалом.

10 преимуществ Dora Vadi