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Квартира в новостройке Pelit Levent

Кагытхане, Турция
от
$224,000
;
6
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ID: 38902
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане
  • Метро
    Gayrettepe (~ 1000 м)
  • Метро
    Levent (~ 900 м)

О комплексе

Pelit Levent — это престижный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Левент–Кягытхане (Levent–Kağıthane) в Стамбуле. Проект объединяет жилые резиденции, коммерческие помещения и объекты городской инфраструктуры, предлагая современный и комфортный образ жизни в одном из главных деловых центров города.

Pelit Levent предлагает роскошные квартиры с системой «умный дом» и панорамными видами на город. Комплекс идеально подходит для профессионалов, семей и инвесторов, которые ценят комфорт, отличную транспортную доступность и высокий инвестиционный потенциал в самом сердце делового Стамбула.

10 преимуществ Pelit Levent

  • Престижное расположение рядом с проспектом Бююкдере (Büyükdere Caddesi)

  • Элегантная современная архитектура

  • Многофункциональная концепция, объединяющая жильё, коммерцию и городскую инфраструктуру

  • Просторные квартиры класса люкс

  • Высокий потенциал роста стоимости недвижимости

  • Общественные пространства с кафе, фитнес-центрами и зелёными садами

  • Интегрированная система «умный дом»

  • Отличная транспортная доступность

  • Проект реализован Pelit Group — надёжной и авторитетной строительной компанией

  • Панорамные виды на городской горизонт Стамбула

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
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Квартира в новостройке Pelit Levent
Кагытхане, Турция
от
$224,000
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