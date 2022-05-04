Квартира в новостройке Pelit Levent

Pelit Levent — это престижный многофункциональный комплекс, расположенный в районе Левент–Кягытхане (Levent–Kağıthane) в Стамбуле. Проект объединяет жилые резиденции, коммерческие помещения и объекты городской инфраструктуры, предлагая современный и комфортный образ жизни в одном из главных деловых центров города.
Pelit Levent предлагает роскошные квартиры с системой «умный дом» и панорамными видами на город. Комплекс идеально подходит для профессионалов, семей и инвесторов, которые ценят комфорт, отличную транспортную доступность и высокий инвестиционный потенциал в самом сердце делового Стамбула.
10 преимуществ Pelit Levent
Престижное расположение рядом с проспектом Бююкдере (Büyükdere Caddesi)
Элегантная современная архитектура
Многофункциональная концепция, объединяющая жильё, коммерцию и городскую инфраструктуру
Просторные квартиры класса люкс
Высокий потенциал роста стоимости недвижимости
Общественные пространства с кафе, фитнес-центрами и зелёными садами
Интегрированная система «умный дом»
Отличная транспортная доступность
Проект реализован Pelit Group — надёжной и авторитетной строительной компанией
Панорамные виды на городской горизонт Стамбула